القاهرة - الخليج 365
مهنيًا: الرسائل الفلكية مليانة بالحظوظ كل الاشارات بتبشر بالخيرالخبر الابرز والاهم فلكيا هو تاثير كسوف الشمس والقمر الجديد في الميزان يومي السبت والاحد في موقع داعم وواعد وتتزايد قدراتك وترتفع فرص النجاح، فتكون الظروف مؤاتية للتحرك على نطاق واسع من الضروري تجنيد كل طاقاتك ومواهبك وقدراتك الدبلوماسية والفنية والاجتماعية وتوظيفها في سبيل تحقيق الاهداف ترتاح ترد الامور الى مجراها الطبيعي وتتفاعل بشكل افضل
عاطفياً: ان الجو العام رومانسي وهادئ تحت تاثيرات كوكب الزهرة كوكبك الحاكم الذي يسكن في برج العذراء الترابي الصديق ما يسمح لك بتطوير العلاقة مهما كان مستواها، قديمة جديدة متأرجحة او متينة فيحتل الحب مرتبة عالية في حياتك ويسلط الضوء على جمال شخصيتك الجذابة ولطافتك ولباقتك للعازب, تقلب الصفحة العاطفية نحو الافضل او تقرر الارتباط الرسمي
كانت هذه تفاصيل خبر توقعات مولود برج "الثور"من السبت 21 تشرين الأول إلى السبت 28 تشرين الأول 2023 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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