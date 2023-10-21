القاهرة - الخليج 365
مهنياً: بداية شهر شمسي جيد جدا وتكون انطلاقة واعدة لمرحلة جديدة مليئة بالحظ والفرص الثمينة فانت تعتبر من الابراج المحظوظة نجاح تسهيلات كثيرة ابواب السفر والفرص الكبيرة مفتوحة امامك ما يجعلك تسير الى الامام والى الاعلى ان كل الاحداث حولك ناجحة تجعلك البداية مع انتقال القمر الى برج الجدي يومي السبت والاحد فيكون بانتظارك انفراجات كثيرة ومشجعة تسمح لك بأخذ المبادرة فالحوافز كثيرة وعناصر النجاح متوفرة لك
عاطفياً: ان وجود الزهرة في مواجهة برجك من العذراء تطالعك بمشاحنات ومواجهات فكن حذرا جدا واحم استقرارك العائلي والزوجي والعاطفي انها مرحلة صعبة تحتاج الى قدرة كبيرة على التحمل والى رحابة صدر للعازب لا يجوز الاستخفاف بمشاعر الحبيب فهو يعكس حاليًّا نفسيتك وطباعك، فلا توجه له كلاماً جارحًا ولا تختبئ وراء الانشغالات المهنية
كانت هذه تفاصيل خبر توقعات مولود برج "الجوزاء"من السبت 21 تشرين الأول إلى السبت 28 تشرين الأول 2023 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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