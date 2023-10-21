القاهرة - الخليج 365
مهنياً: بداية شهر شمسي جيد جدا تحت تاثيرات الكواكب الشمس عطارد والمريخ من العقرب طوالع فلكية مهمة تقدّم لك الدعم الكلي المعنوي والمادي والمساعدة لكن سوف تدخل في دوامة فلكية يومي السبت والاحد مع انتقال القمر الى مواجهة مع برجك من الجدي االذي يحمل اليك فشلا وتراجعا صحيا او حزنا لا تجازف لانك تفتقد الى الحماية والحصانة كليا انت وحيد وعليك اتقاء الشر والمجهول والضغوط والمتاعب
عاطفياً: تعيش اسبوعاً عاطفيا وعائليا مناسباً لتعزيز الروابط مع وجود الزهرة في برج العذراء الصديق الذي يجعلك تمارس جاذبية كبيرة وقد تأسر قلب الشريك للعازب, تعيش حماسة عاطفية وعشقاً يتجدد وقد تنشأ عاطفة خاصة باتجاه شخص غريب عن محيطك
كانت هذه تفاصيل خبر توقعات مولود برج "السرطان"من السبت 21 تشرين الأول إلى السبت 28 تشرين الأول 2023 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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