توقعات مولود برج "الأسد"من السبت 21 تشرين الأول إلى السبت 28 تشرين الأول 2023

مهنياً: لا تزال تتمتع بمعنويات قوية وحصانة من الاشهر الماضية فانت من الاقوياء متسلحا بالثقة بالنفس والقدرة على المواجهة بالرغم من بداية هذا شهر الشمسي المتقلب الذي ترتفع خلاله حدّة المواجهة وتشتدّ الضغوط تحت تاثيرات الشمس المريخ وعطارد من العقرب بالاضافة الى المشتري واورانوس من الثور ما يجعلك تعيش مرحلة مليئة بالتعب ولا تبشر بالخير البداية مع يومي السبت والاحد مع وجود القمر في الجدي تاثيرات فلكية ترضي طموحك

عاطفيّاً: يسلّط هذا الاسبوع الضوء على أفضل صفاتك الانسانية والعاطفية مع وجود كوكب الزهرة في البيت الثاني بيت الشهرة والتقدم والحب ليعلن عن بداية مشرقة في حياتك ونجاح كبير تحققه على صعيد شؤونك العائلية. للعازب, تعيش أحداثاً جميلة ولقاءات رومانسية جداً في هذا الاسبوع الممتاز الذي يسمح لك بالتقرّب جداً من الحبيب