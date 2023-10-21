توقعات مولود برج "العذراء"من السبت 21 تشرين الأول إلى السبت 28 تشرين الأول 2023

مهنياً: تبشر بداية هذا الشهر الشمسي مع انتقال الشمس الى العقرب وبالتطوّر،وبإشارات ايجابية سهلة تعطيك نوع من قدرة على التفهم الجو العام مميز يسمح لك بوضع حجر الاساس للانطلاق بالعمل والتحضير لمسائل كبيرة وعديدة كذلك سوف تقدم لك تاثيرات القمر منن الجدي يومي السبت والاحد النجاحات والحب والدعم المتواصل الذي يساهم في رفع المعنويات تشعر بالارتياح والفرح وتنقلك الايجابيات الى آفاق جديدة ما يجعلك تتمتّع بقدرة كبيرة على إدارة الامور السهلة والصعبة

عاطفياً: تقوى الروابط وتهدأ الخواطر وتستعيد بهجتك وتفاؤلك بعلاقة أقوى تحت تاثيرات كوكب الحب الذي يتنقل في برجك ما يعني انك ستجد في حبيبك دعماً وتعاطفاً لا سّيما إذا كانت العلاقة متينة وقديمة للعازب إنه اسبوع مناسب للارتباط وللمصالحة والمبادرة لا تفوّت عليك فرصة استعادة ثقة الحبيب ولتتصالح مع ذاتك