القاهرة - الخليج 365
مهنياً: تقلب الصفحة وتنطلق مع بداية هذا الشهر الشمسي الجديد الواعد بالاخبار والمعلومات التي تتعلق باسفار بحيث تعدك تاثيرات اشمس عطارد والمريخ من البيت الثاني بيت المال والمكاسب والارباح بالاخبار الايجابية التي تتعلق باوضاعك المالية من مكاسب وارباح ممكن تسديد فواتير او ارث ما لكن عليك الانتباه من يومي السبت والاحد مع انتقال القمر الى برج الجدي المواجه لبرجك ما يجعل طباعك حادة وسلبية عليك تجنب المشاكل
عاطفياً: ان المعاكسة من كوكب الحب الزهرة المواجه لبرجك من العذراء يبلغ اشده هذا الاسبوع فتتناقض التأثيرات فتارة يحتدّ الخلاف وتارة أخرى تعمد الى تلطيف الجو، فيحتار الشريك في كيفية التعامل معك، الأمر الذي قد يربك الوضع العاطفي والعائلي ويؤدي الى تأرجحه.العازب, تشتعل النقاشات بصورة سريعة وتكثر الانتقادات الجارحة التي لن تحتملها العلاقات المتأرجحة أو الجديدة
كانت هذه تفاصيل خبر توقعات مولود برج "الميزان"من السبت 21 تشرين الأول إلى السبت 28 تشرين الأول 2023 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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