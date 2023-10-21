القاهرة - الخليج 365
مهنيا:ً تتسابق الكواكب لدخول برجك مع بداية هذا الشهر الشمسي المليء بالمستجدات والمبادرات الكثيرة التي تحرك الاعمال المجمدة ما يولد في نفسك حيوية كبيرة ورغبات كثيرة تتحرر من الضغوطات وتبتسم لك الشمس من برجك التي تتحدث عن تغييرات مهمة يفرضها القدر والحظ تنفتح على عمل جديد وتستقطب العروض المهمة وتتولى مسؤوليات اساسية كما تغمرك التاثيرات الفلكية الايجابية بالاجواء الحلوة والرومانسية ويحمل اليك القمر من الجدي يومي السبت والاحد تجارب كثيرة وانفعالات مميزة
عاطفياً: تنعم هذا الاسبوع بأجواء عذبة وبارتياح نفسي،تحت تاثير الزهرة كوكب الحب من برج العذراء الترابي الصديق فتكون مشتاقًا إلى تمضية الوقت مع احبّائك واهلك واولادك ويعبّرون لك عن محبتهم وتعلّقهم بك للعازب تعيش اجواء رقيقة وعذبة بحيث يسهل عليك التفاهم مع الحبيب والتوصل الى قناعات مشتركة
كانت هذه تفاصيل خبر توقعات مولود برج "العقرب"من السبت 21 تشرين الأول إلى السبت 28 تشرين الأول 2023 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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