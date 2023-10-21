توقعات مولود برج "القوس"من السبت 21 تشرين الأول إلى السبت 28 تشرين الأول 2023

مهنياً: تولد لك بداية هذا الشهر الشمسي الجديد غليانا في حياتك ويقلب المعايير ويزودك بحيوية مضاعفة وبحوافز كثيرة للتقدم قد تحصل على طلباتك ومستحقاتك وتتلقى العروض المثمرة بالرغم من انتقال الشمس لتنضم الى عطارد والمريخ البداية مع يومي السبت والاحد مع انتقال القمر الى الجدي الذي يرطب الاجواء ويحمل اليك اخبارا سارة ويطلق صفارة الانطلاق الى نشاطات جديدة وسعيدة وستكون المستفيد الاكبر من تاثيرات الفلكية التي ستحملك الى انجازات كثيرة ونجاحات في بلوغ هدف طالما سعيت من اجله

عاطفياً: وجود كوكب الحب في مواجهة برجك من العذراء يتحدث عن اهتمامات شخصية وعائلية ملحة ومرهقة لاعصابك تسبب لك الانزعاج يجعل الجوّ العاطفي مشحونًا بالمتاعب والتوتّر،حاول ان تكون متسامحا ومتفهما اكثر للعازب تكثر النقاشات الحادّة والخلافات والغضب وازمات الغيرة كن متسامحا كي لا تندم على أي قرار أو خيار لاحقًا