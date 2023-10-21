توقعات مولود برج "الجدي"من السبت 21 تشرين الأول إلى السبت 28 تشرين الأول 2023

مهنياً: انفراجات واسعة وحظوظ مثمرة مع بداية هذا الشهر الشمسي الجديد اذا كنت جاهز مع انتقال الشمس الى موقع داعم يسهل لك الامور العالقة وسيكون بانتظارك فرص كبيرة تفتح لك ابواب الحظ ويقدّم لك اكثر من قرار مناسب لتحسين وضعك وموقعك البداية مع يومي السبت والاحد مع وجود القمر في برجك فتتلقى اشارات الربح والتقدم والتحسن والتطور والتهاني ما يجعلك تقطف ثمار جهودك بسرعة

عاطفياً: لا تزال تنعم بتأثيرات عاطفية وشخصية ايجابية جدا تحت تاثيرات الزهرة من العذراء الترابي الصديق فلا رادع لعواطفك فالمعنويات مرتفعة جداً وطاقاتك هائلة تكرسها في سبيل التقرب من الشريك واعادة الامور الى مجراها الطبيعي. للعازب ستكون اللقاءات رومانسية جداً يعمها الانسجام التام