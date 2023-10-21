القاهرة - الخليج 365
مهنياً: انطلاقة شهر شمسي جديد ناجح ما يجعلك تسعى جاهداً للوصول إلى القمّة ما يجعلك تعيش حالة خاصة تشير الى احداث مهمة لا تنتسى وإمكانيات حاسمة ومختلفة بالرغم من النتقال الشمس عطارد والمريخ الى العقرب المواجه لبرجك بالاضافة الى انتقال القمر الى الجدي يومي السبت والاحد الذي يجعل المناخ العام ضاغطا جدا ويتطلب منك السعي لتقريب وجهات النظر والانتباه الى صحتك وسلامتك
عاطفيّاً: تفاجئك الاحداث السعيدة المتلاحقة فتستعيد الثقة بنفسك وبالمستقبل مع وجود الزهرة في برج العذراء الصديق الذي يحمل لك وعودا عاطفية جديدة ويتناغم مع برجك ما يولد رقة كبيرة وايجابية ومشاعر واشواق للعازب, يتحدث كوكب الحب عن علاقة عاطفية صاخبة وقوية او عن تغيير يحصل في حياتك الخاصة بطريقة مفاجئة
كانت هذه تفاصيل خبر توقعات مولود برج "الدلو"من السبت 21 تشرين الأول إلى السبت 28 تشرين الأول 2023 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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