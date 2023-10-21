توقعات مولود برج "الحوت"من السبت 21 تشرين الأول إلى السبت 28 تشرين الأول 2023

مهنياً: تقدم لك بداية هذا الشهر الشمسي انقلابات استثنائية في حياتك مع انتقال الشمس الى العقرب لتنضم الى عطارد والمريخ الذي يشكل مثلث فلكي مع زحل ونبتون في برجك ما يشير الى ابواب الحظ الواسعة التي تجعلك توسع مجالات عملك واتصالاتك تكثر التحركات والاتصالات التي تصب كلها في مصلحتك فتبدو لك الحياة سهلة ومرحة ومتعاونة معك وتسهل معظم تحركاتك وتمهد الطريق لإنجازات مهمة ومتنوعة فحضر نفسك لتستعيد زمام الامور

عاطفياً: تعيش اسبوعاً حذراً جداً تحت تاثير كوكب الزهرة من برج العذراء الذي يجعلك تواجه صعوبات في حلّ بعض المسائل التي قد تظهر وقد تتأزم بعض الأمور التي تتعلق بالعائلة وتسبب لك الانزعاج وتدفعك الى الانفعال الشديد حاول ان تكون موضوعيا ومرنا في هذه المرحلة التي لا تحتمل إثارة الخلافات والمواقف العدائية للعازب, يتوجب عليك التخفيف من الجو الضاغط لأنه تقع عليك مسؤولية حماية العلاقة من التدهور