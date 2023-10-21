القصة الكاملة لتوبيخ رحمة زين لمذيعة CNN.. لماذا تحجبون صوت الحقيقة؟

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

«نحن السيدات لسنا ضعفاء، ندافع عن فلسطين وعن العرب، إسرائيل لم تملك كتاب الحقيقة، لماذا تحجبون صوتنا؟ حان الآن تغيير الرواية».. بهذه الكلمات وقفت المصرية رحمة زين، مديرة أحد المواقع الإلكترونية الناطقة باللغة الإنجليزية، والمراسلة السابقة للتليفزيون المصري، أمام معبر رفح، توبخ كلاريسا وارد، مذيعة قناة «سي إن إن» الأمريكية، متحدثة عن أساليب الإعلام الغربي، وكيل الحقيقة بمكيالين، وصمهم عن التعامل الوحشي مع الضحايا الفلسطينيين، لتضج كلماتها مواقع التواصل الاجتماعي، مشيدين بها، وبرد فعل المذيعة الأمريكية عليها، بعد أنّ وعدتها بعرض المشهد كاملا من معبر رفح ورد فعل العالم على ما يفعله جيش الاحتلال.

أول رد من مذيعة CNN على توبيخ المصرية رحمة زين لها

وفي أول رد من كلاريسا وارد، مذيعة قناة «سي إن إن»، على المصرية رحمة زين، نقلت الصورة كاملة من أمام معبر رفح، قائلة: «تحدثنا مع الناس، وهناك الكثير من الغضب ليس فقط في إسرائيل، لكن أيضًا في الولايات المتحدة والإعلام الغربي، الكثير من الناس يشعرون أنّ أصواتهم غير مسموعة، وقصصهم لا يجري تغطيتها، استمعوا إلى ما قالته لنا إحدى النساء»، في إشارة لها لحديث المصرية رحمة زين.

وسلط المقطع في البداية، طلب رحمة زين، من المذيعة الوعد بنشر لقائها، وعلى الفور، بدأت في الدفاع عن القضية الفلسطينية التي جاءت لرفح من أجلها، قائلة: «جيت هنا عشان الاحتلال غير العادل من 70 سنة، عشان غزة بقت سجن للفلسطنيين، دون وصول ماء او دواء، الفلسطنيون لا يمكنهم الخروج او التحرك بسهولة، والحياة صعبة».

وقررت رحمة زين، المراسلة السابقة للتليفزيون المصري، الحديث عن الاحتلال: «إسرائيل انتهكت حقوق الانسان، والقنوات الغربية تساعدهم في التجرد من الإنسانية، إسرائيل مش كتاب الحقيقة، وإحنا مش ستات ضعيفة بنقدر بندافع وحان الوقت لنغير الرواية».

رحمة زين توبخ مذيعة CNN

وكانت المراسلة رحمة زين، قد انتقدت مراسلة شبكة «سي إن إن» الإخبارية، التي لم تنشر الحقيقة كاملة بل عملت على دعم إسرائيل، إذ ظهرت المذيعة الأمريكية في أحد الفيديوهات، وهي تتلقى تعليمات من المخرج، بأن تظهر وكأنها مذعورة في أثناء الأيام الأولى لطوفان الأقصى، وتقرر قلب الحقيقة، لتحتد على الفور معها «زين»، بانتقادات حادة، قائلة: «أفهم أنك تمثلين حكومتك وسياستها، التي تدعي أنها تدعم حرية التعبير والرأي، لكن أنتم تفهمون معنى الديمقراطية وفقًا لما تريدون فقط، وتتعاملون مع المبادئ بما يتماشى مع مصالحكم فقط.. والآن نحن نرى نتائج احتلالكم، ونشاهد نتائج صهيونيتكم وسوء تعبيركم عن العرب.. نشاهد تعاملكم غير الإنساني مع العرب ونظرتكم الدونية لهم».

وتابعت زين: «لا أريدك أن تحضري كاميراتك لأتحدث، لكن أعطني إجابة لأسئلتي.. أريد أن أعرف منك كإنسانة لماذا تفعلي هذا؟.. وحقيقة أنك لا تعرفين تأثير ما تفعلين هو الكارثة الفعلية».

سبب انفعال رحمة زين على مذيعة CNN

وكانت المصرية رحمة زين، فسرت سبب انفعالها على المذيعة، في مقطع فيديو عبر حسابها الرسمي على «إنستجرام»، مؤكدة أنها كانت القناة الوحيدة التي شاهدتها مع قافلة الأمم المتحدة، بدلًا من القنوات الأخرى التي كانت على الأرض مع المتطوعين لعدة أيام في رفح، وبالتالي لم تتفاجأ من أنّ الناس كانوا غاضبين ويحتجون».