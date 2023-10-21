بعد الإفراج عنهما في غزة.. مشاهد توثق لحظة إطلاق سراح سيدتين أمريكيتين

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

بعد ما يقرب من 14 يومًا، من الصراع الدائر بين الفلسطينيين والعدوان الإسرائيلي، وأسر عددًا من الطرفين، أشهرهم سيدتين أمريكيتين في قطاع غزة، أعلنت حركة حماس، الإفراج عنهما، خلال الساعات القليلة الماضية، بعد أن جرى احتجازهما في أعقاب عملية «طوفان الأقصى»، التي ردت عليها قوات الاحتلال بقصف مستمر، مما أسفر عن سقوط آلاف الضحايا والمصابين من أهل فلسطين.

مشاهد توثق لحظة الإفراج عن السيدتين الأمريكتين

وتستعرض «الوطن» في هذا التقرير، مشاهد توثق لحظة إطلاق سراح السيدتين الأميركيتين الإسرائيليتين، بعد أنّ أفرجت عنهما حركة حماس، وفق ما نشرته قناة «الحدث».

في الساعات الأخيرة من مساء أمس، أعلنت حركة حماس، الإفراج عن السيدتين الأمريكيتين، وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقاطع فيديوهات توثق لحظة إطلاق سراحهما، وظهرتا وهما تسيران بخطوات بطيئة في ظلام الليل، متجهتا إلى اللجنة الدولية للصليب الأحمر.

السيدتان الأمريكيتان، هما جوديث رعنان صاحبة الـ59 عامًا، وابنتها ناتالي صاحبة الـ18 عامًا، وفق ما كشفته وكالة رويترز، وبحسب البيان الذي أصدرته حركة حماس، فإن إطلاق سراح الثنائي جاء لـ«دواعٍ إنسانية»، وهو إثبات للشعب الأمريكي والعالم، أنّ ادعاءات الرئيس الأمريكي جو بايدن، لا أساس لها من الصحة.

قرار حماس خطوة مهمة

قرار إطلاق سراح السيدتين الأمريكيتين، يعد خطوة مهمة في طريق وقف العنف ضد شعب فلسطين، وفق ما أوضحه، طارق فهمي أستاذ العلوم السياسية، في تصريحات تلفزيونية، مشددًا على دور مصر القوي من أجل دخول الإغاثات إلى غزة ووقف إطلاق النار بالمنطقة.