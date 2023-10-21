3 عادات صباحية تعزز صحة القلب وتحمي من الأمراض.. مارسوها يوميا

القاهرة - سمر حسين - صحة

بين روتين الحياة اليومي وضغط العمل ونوع الأطعمة المتناولة يوميًا ومدى المواظبة على الرياضة، هناك الكثير من العادات الصباحية التي يفعلها البعض، وتؤثر على صحة القلب سواء بالسلب أو الإيجاب، وقد تسبب العادات الخاطئة الإصابة بمرض السكري وارتفاع ضغط الدم.

عادات صباحية تعزز صحة القلب

ويرصد «هُن» في السطور التالية، أبرز العادات الصباحية التي يجب المحافظة عليها باستمرار، بحسب ما أوضحه خبير التغذية دانيال هيرمان، والدكتور جمال شعبان أستاذ القلب وعميد معهد القلب الأسبق.

تناول كوب من المياه

أوصى «دانيال» باتباع 3 عادات صباحية للحفاظ على صحة القلب وتعزيزها، إذ مشيرًا إلى ضرورة تناول كوب من الماء بمجرد الاستيقاظ لترطيب الجسمك بعد عدة ساعات من النوم، مما يساعد على بدء التمثيل الغذائي والهضم، بحسب حديثه لـ«روسيا اليوم».

ممارسة الرياضة

كما نصح الخبير، بضرورة دمج النشاط البدني في الروتين الصباحي، من المشي السريع، أو الركض، أو ركوب الدراجات، لتعزيز صحة القلب والأوعية الدموية، وتعزيز الحالة المزاجية، وتحسن من طول العمر.

تحسين الحالة المزاجية

وأشار إلى ضرورة قضاء بعض الوقت في الهواء الطلق، للاستفادة من فيتامين «د» وتحسين الحالة العامة الصحية والمزاجية.

عادات صباحية تضر بصحة القلب

وفي السياق ذاته، حذر الدكتور جمال شعبان استشاري أمراض القلب، وعميد معهد القلب الأسبق، من عادة صباحية تؤثر على صحة القلب بالسلب، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، التي جاءت كالتالي:

- تناول الطعام حتى الامتلاء وقبل الشعور بالجوع والسرعة في الأكل.

- تناول القهوة والكافيين بكثرة «على الريق».

- تناول أكلات مصنوعة من السمن النباتي المصنع.

- تناول كميات كبيرة من الخبز الأبيض.

- تناول اللحوم المصنعة خاصة البلوبيف واللانشون.

- الإفراط في تناول المشروبات الغازية المحتوية على السكر، والأفضل استبدالها بعصائر طبيعية.

- زيادة الملح في الطعام.

جمال شعبان: احذروا اللحوم المصنعة

ودّون عميد المعهد الأسبق، عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، قائلا: «هناك عادات غذائية قاتلة، قد تتسبب في مرض السكر والسمنة وأمراض القلب وارتفاع ضغط الدم وأمراض الكلى، مثل تناول الطعام في الإفطار، حتي الامتلاء والتخمة، والأكل قبل الشعور بالجوع والسرعة في الأكل»، كما حذر من تناول كميات كبيرة من الخبز الأبيض، موضحا أن ربع رغيف يكفي.

وحذر أيضًا من تناول اللحوم المصنعة كاللانشون والسجق والبلوبيف، واللحوم الحمراء التي تحتوي على حديد الهيم، والمرتبط بمرض السكر والأمراض المسرطنة: «يُنصح بالإقلال منها، وتناولها مرة واحدة أو مرتين على الأكثر أسبوعيا».

واختتم «شعبان» حديثه، بالتحذير من الإفراط في السكريات أو زيادة الملح في الطعام، خاصة أن هناك ارتباطا وثيقا بين الملح وارتفاع ضغط الدم والفشل الكلوي وفشل عضلة القلب، وأكثر من 30% من البالغين المصريين مصابين بارتفاع ضغط الدم.