ما اختلاف ارتفاع مستويات الكوليسترول بين الرجال والنساء؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- آلاء نبيل:

يختلف التكوين البيولوجي والهرموني بين الرجال والنساء، لذا فإن تأثير أي مشكلة صحية على كل منهما تكون مختلفة، ومن بينها ارتفاع مستويات الكوليسترول في الدم.

في هذا الصدد نوضح اختلاف ارتفاع مستويات الكوليسترول بين الرجال والنساء، وذلك وفقًا لما ذكره موقع "Go forward".

مستويات الكوليسترول عند الرجال

مع تقدم العمر، تنخفض مستويات هرمون التستوستيرون عند الرجال، مما يؤدي إلى ارتفاع الكوليسترول الضار بالدم، ومن ثم زيادة خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

وعندما يرتفع هرمون الإستروجين عند الرجال في سن صغيرة، تزداد لديهم مستويات الكوليسترول الضار بالدم، تدريجيًا، مما يعرضهم لخطر أمراض القلب في مرحلة ما من حياتهم.

مستويات الكوليسترول عند النساء

هناك علاقة بين الإستروجين عند النساء ومعدلات إصابتهن بأمراض القلب، فإذا كانت مستويات الهرمون الأنثوي طبيعية، يزداد الكوليسترول الجيد HDL وينخفض الكوليسترول الضار LDL.

وإذا انخفض هرمون الإستروجين عن المعدل الطبيعي، يرتفع الكوليسترول الضار بالدم، مما يشكل خطرًا كبيرًا على صحة القلب والأوعية الدموية عند النساء.

وأثناء الحمل، تصبح المرأة عرضة للإصابة بأمراض القلب، نتيجة لارتفاع الكوليسترول الكلي، بسبب الاضطرابات الهرمونية التي يشهدها الجسم خلال هذه الفترة، ولكن سرعان ما يعود إلى مستواه الطبيعي بعد الولادة.

ولانقطاع الطمث تأثيرات سلبية على الكوليسترول، حيث تؤدي التغيرات الهرمونية التي يتعرض لها الجسم بعد توقف الدورة الشهرية إلى ارتفاع الكوليسترول الضار وانخفاض الكوليسترول الجيد.

هل تختلف أعراض الكوليسترول بين الرجال والنساء؟

لا يسبب ارتفاع الكوليسترول في بداياته أي أعراض للرجال والنساء، ولكن إذا لم يسرع المريض في علاجه، تظهر بعض العلامات، التي تختلف حسب العضو الحيوي المتضرر، بحسب مؤسسة القلب البريطانية.

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