نوع بذور يخفض الكوليسترول ويحافظ على صحة القلب.. تعرف عليه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

تحتوي بذور الشيا على مضادات الأكسدة والمعادن والألياف وأحماض أوميجا 3 الدهنية، وتلعب هذه العناصر الغذائية دورًا في دعم وظائف وأنظمة الجسم المتعددة.

فيما يلي فوائد صحية عديدة لـ بذور الشيا وفقا لما جاء في موقع healthline:

الحفاظ على صحة القلب

بذور الشيا تحافظ على صحة القلب، فهي مصدر لأحماض أوميجا 3 الدهنية المفيدة لهذا العضو، كما أن تناولها يحمي القلب من التعرض لأي مضاعفات صحية.

خفض الكوليسترول

الألياف القابلة للذوبان، النوع الموجود بشكل أساسي في بذور الشيا، يمكن أن تساعد في خفض الكوليسترول الكلي والكوليسترول الضار (LDL) في الدم، وهذا بدوره يمكن أن يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب.

محاربة السرطان

تعتبر بذور الشيا أيضًا مصدرًا ممتازًا لمضادات الأكسدة.

لا تحمي مضادات الأكسدة الدهون الحساسة الموجودة في بذور الشيا من الزنخ فحسب، بل تفيد أيضًا صحة الإنسان عن طريق تحييد الجزيئات التفاعلية المعروفة باسم الجذور الحرة، والتي يمكن أن تلحق الضرر بمركبات الخلايا إذا تراكمت في جسمك.

على سبيل المثال، يساهم ضرر الجذور الحرة في الشيخوخة والأمراض مثل السرطان.

تشمل مضادات الأكسدة المحددة الموجودة في بذور الشيا حمض الكلوروجينيك، وحمض الكافيين، والميريستين، والكيرسيتين، والكايمبفيرول، قد يكون لهذه جميعها تأثيرات وقائية على القلب والكبد، بالإضافة إلى خصائص مضادة للسرطان.

على سبيل المثال، قد يساعد حمض الكلوروجينيك على خفض ضغط الدم، في حين أن حمض الكافيين له تأثيرات مضادة للالتهابات .

فقدان الوزن

قد تفيد الألياف والبروتين الموجود في بذور الشيا أولئك الذين يحاولون إنقاص الوزن.

تحتوي أونصة واحدة (28 جرامًا) من بذور الشيا على ما يقرب من 10 جرامات من الألياف الغذائية، وهذا يعني أنها عبارة عن ألياف ضخمة بنسبة 35% من حيث الوزن.

على الرغم من أن الأبحاث حول هذا الموضوع مختلطة، تشير بعض الدراسات إلى أن تناول الألياف قد يلعب دورًا في الوقاية من زيادة الوزن والسمنة.

بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن يساعد البروتين الموجود في بذور الشيا على تقليل الشهية وتناول الطعام.

على الرغم من أن إضافة بذور الشيا إلى نظامك الغذائي من غير المرجح أن يسبب فقدان الوزن من تلقاء نفسه، إلا أنه قد يكون إضافة مفيدة لنظام غذائي متوازن ومغذي إذا كنت تحاول إنقاص الوزن.

تقليل مستويات السكر في الدم

قد يساعد استهلاك بذور الشيا في تنظيم نسبة السكر في الدم، ربما بسبب محتواها من الألياف والمركبات المفيدة الأخرى.

قد يعاني الأشخاص المصابون بمرض السكري من ارتفاع مستويات السكر في الدم، يرتبط الارتفاع المستمر لمستويات السكر في الدم أثناء الصيام بزيادة خطر الإصابة بمضاعفات عديدة، بما في ذلك أمراض القلب .

ومن المبشر أن الدراسات التي أجريت على الحيوانات وجدت أن بذور الشيا قد تحسن حساسية الأنسولين، قد يساعد هذا في استقرار مستويات السكر في الدم بعد الوجبات .

الأبحاث على البشر قليلة، لكن بعض الدراسات القديمة أظهرت نتائج واعدة.

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