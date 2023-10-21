كيف تساعد البامية في خفض مستويات السكر بالدم؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي:

عندما يعاني الشخص من مرض السكري، لا يستطيع جسمه استخدام الأنسولين بشكل فعال، وهو الهرمون الذي ينقل السكر من الدم إلى الخلايا، ما يسبب الإصابة بعدة مضاعفات صحية.

وهناك عديد من الأدوية والعلاجات التي تساعد على التحكم في مرض السكري، وتعد البامية من الأطعمة الصحية التي تساهم في خفض مستويات السكر في الدم.

في هذا التقرير، نقدم لكم كيف يمكن للبامية أن تساعد على خفض مستويات السكر في الدم، وفقًا لما جاء في موقع "Health".

1. انخفاض المؤشر الجلايسيمي

تحتوي البامية على مؤشر نسبة السكر في الدم منخفضاً، مما يشير إلى أنها يمكن أن تساعد على تنظيم مستويات السكر في الدم عن طريق منع الارتفاعات السريعة.

2. محتوى عال من الألياف

تساعد الألياف الموجودة في البامية على إبطاء عملية الهضم وامتصاص الكربوهيدرات، وهذا بدوره يساهم في تقليل ارتفاع نسبة السكر في الدم بعد الوجبات.

3. غنية بمضادات الأكسدة

تحتوي أيضًا على كمية وفيرة من مضادات الأكسدة مثل كيرسيتين و الكاتيكين، ما يساعد على حماية الخلايا من التلف الناتج عن ارتفاع مستويات السكر بالدم.

4. تحسين حساسية الأنسولين

تعمل البامية على تحسين حساسية الإنسولين، ما يساعد الجسم على استخدام الأنسولين بشكل أكثر فعالية.

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