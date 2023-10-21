"شجرة غريبة من نوعها".. تنزف مثل البشر عند قطعها فما التفاصيل؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- آلاء نبيل:

شجرة الساج البري من أنواع الأشجار المثيرة للجدل، لأنها تنزف الدم مثل البشر، وتوجَد في جنوب إفريقيا، وذلك وفقًا لما ذكره موقع Oddity central.

وعادة ما يتم استخدام لصنع الآلات الموسيقية وصنع الأثاث، ويعد من الأنواع المميزة في الخشب، وذلك لأنه مقاوم للنمل الأبيض، بالإضافة إلى رائحته الجيدة، كما أنه يقوم الحرائق لذا يتم استخدامها في الأماكن التي تحتاج حماية من النيران.

ويشتهر هذا النوع من الأشجار باسم خشب الدم، حيث تظهر مادة تشبه الدم عند قطع الجذوع ويستمر مثل النزيف، ولكن تم التأكد أن ذلك ليس دماً، بل عصارة حمراء تتشابه مع الدم وتحتوي على مادة التانين، التي تجعل لون المادة التي تخرج تشبه لون الدم.

وبجانب استخدامها في الأثاث وغيرها، ويتم البعض في الاستفادة من العصارة في استخدامات الطب البديل كعلاج لأمراض الدم المختلفة، ويتم خلطها مع بعض دهون الحيوانات وصنع كريمات تجميلية.

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