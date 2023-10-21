عنصر غير متوقع في الحمام قد يسبب الإصابة بالسرطان.. طبيب يحذر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

حذر طبيب من الولايات المتحدة الأمريكية من عنصر غير متوقع في الحمام قد يسبب الإصابة بالسرطان.

وأكد سكوت نوردا، طبيب الطب الوظيفي في ولاية يوتا، عبر مقطع فيديو على موقع إنستجرام، عن سبب ضرورة التخلص من ستارة الحمام البلاستيكية، مدعيا أنها قد تزيد من خطر الإصابة ببعض أنواع السرطان.

وادعى نوردا، أن الستائر البلاستيكية يمكن أن تطلق مواد كيميائية ضارة، والتي تم ربطها بتلف جهاز المناعة، ومشاكل الخصوبة، وأمراض خطيرة أخرى.

ويوصي الدكتورة نوردا، البالغ من العمر 41 عاما، باستبدال الستائر المصنوعة من مادة البولي فينيل كلورايد (PVC)، وهي واحدة من أكثر المواد البلاستيكية الاصطناعية إنتاجا على نطاق واسع في العالم، يتم استخدامه في البناء وتغليف المواد الغذائية والأسلاك والملابس مثل أحذية المطر.

وقال الطبيب: "يستخدم معظم الناس ستارة الحمام البلاستيكية كل يوم دون أي فكرة عن أنها يمكن أن تسبب ليس فقط أشياء مثل الصداع والتهيج، ولكنها قد تساهم أيضًا في مشاكل رئيسية مثل العقم وزيادة خطر الإصابة بالسرطان " .

وبدلاً من ذلك، حث الدكتور نوردا الناس على "الحصول على ستارة حمام من القماش والتخلص من الستارة البلاستيكية في أسرع وقت ممكن".

PVC هو أحد المواد البلاستيكية الدقيقة الأكثر استخدامًا في العالم. يتم استخدامه في إطارات النوافذ وأنابيب الصرف الصحي والطلاء وحاويات المواد الغذائية والملابس مثل أحذية المطر. PVC في حد ذاته ليس مادة مسرطنة، أو مادة تسبب السرطان، ولكن تم ربط مكوناته ببعض أنواع السرطان.

يحتوي PVC على غاز كلوريد الفينيل عديم اللون، وهو مادة قابلة للاحتراق في دخان التبغ، وفقا للمعهد الوطني للسرطان (NCI)، ارتبط كلوريد الفينيل بزيادة خطر الإصابة بسرطان الكبد والدماغ والرئة، وكذلك سرطان الغدد الليمفاوية وسرطان الدم.

على وجه الخصوص، تم ربط التعرض لكلوريد الفينيل بالساركوما الوعائية الكبدية، وهو سرطان نادر يتطور في البطانة الداخلية للأوعية الدموية والليمفاوية، وفقًا للمعهد الوطني للسرطان، على الرغم من أنه يمكن أن يحدث في أي مكان، إلا أنه أكثر شيوعًا في الجلد والثدي والكبد والطحال.

تشمل أعراض هذا السرطان في الكبد آلام البطن، وفقدان الوزن، وانتفاخ أو تورم في المعدة، واليرقان، والتعب.

وأشار الدكتور نوردا أيضا إلى أن مادة البولي فينيل كلورايد يمكن أن تلحق الضرر بالصحة المناعية والإنجابية والهرمونية، وهذه المواد الكيميائية منتشرة بشكل متزايد.

ووجدت دراسة نشرت في وقت سابق من هذا الصيف في مجلة Environmental Science & Technology أنه تم العثور على المواد البلاستيكية الدقيقة مثل البولي فينيل كلورايد في عينات الدم وأنسجة القلب للمرضى الذين خضعوا لعملية جراحية.

وقد يؤدي التعرض لمثل هذه المواد الكيميائية إلى ظهور أعراض مثل الصداع والغثيان وفقدان التنسيق وتهيج الأذنين والأنف والحنجرة.

واقترح الدكتور نوردا التخلص من الستارة البلاستيكية والبحث عن بدائل، وقال: "ابحث عن ستارة قماش مصنوعة من مادة طبيعية قابلة للغسل في الغسالة، مثل القطن أو الكتان".

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