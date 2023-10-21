لمرضى الكوليسترول.. طبيب يحذر من خطأ شائع يرتكبه كثيرون

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي:

ارتفاع الكوليسترول هو مشكلة صحية خطيرة يمكن أن تزيد مخاطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية.

وهناك بعض الأشياء التي عليك تجنبها إذا كنت تعاني ارتفاع الكوليسترول.

أحد أسوأ هذه الأشياء التي يمكن للأشخاص القيام بها إذا كانوا يعانون ارتفاع الكوليسترول هو تجاهل المشكلة، حيث يظن البعض أن ارتفاع الكوليسترول ليس مشكلة كبيرة، أو أنه سيذهب من تلقاء نفسه، وفقًا لصحيفة "إكسبريس" البريطانية.

وقال الدكتور البريطاني سهيل حسين، وهو طبيب عام: "أسوأ شيء يمكنك القيام به إذا كنت تعاني ارتفاع الكوليسترول هو تجاهله دون علاجه".

وأضاف طبيب العيون البريطاني سايا ناجوري: "المستويات المرتفعة من الكوليسترول هي بمثابة قنبلة موقوتة".

وتابع: "تسبب مستويات الكوليسترول المرتفعة بعض المشكلات الصحية الخطيرة، التي تتراوح من النوبات القلبية إلى السكتات الدماغية".

وأوضح: "لحسن الحظ، يمكنك خفض مستويات الكوليسترول عن طريق إدخال تعديلات بسيطة في نمط حياتك، مثل اتباع نظام غذائي صحي عن طريق تناول بعض الأطعمة الصحية كالزيتون والأسماك الطازجة والمكسرات".

ووفقا للدكتور حسين: "يجب أيضًا استبدال الدهون المشبعة، الموجودة في الزبدة والجبن والنقانق والأطعمة المصنعة، بنظيراتها غير المشبعة".

وأوضح الطبيب: "هذه الدهون الجيدة المخبأة في أمثال الأسماك والبذور والمكسرات والأفوكادو وزيت الزيتون، ستساعد على زيادة مستويات الكوليسترول "الجيد" وهو أمر ضروري لهؤلاء المرضى".

كما نصح مرضى الكوليسترول بضرورة فقدان الوزن، لأن الوزن الزائد أو السمنة يزيد فرص الإصابة بارتفاع الكوليسترول في الدم.

فضلا عن ذلك، فإن تقليل تناول الكحول، والإقلاع عن التدخين يمكن أن يؤدي إلى ضبط مستويات الكوليسترول بصورة كبيرة.

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