ما الوقت الذي يستطيع الإنسان العيش دون طعام أو شراب؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- آلاء نبيل:

يتساءل العديد من الأشخاص عن الوقت الذي يمكن أن يعيش فيه الجسم دون تناول طعام أو شراب، وأيهما أكثر أهمية عن الآخر حتى يتمكن الشخص من البقاء على قيد الحياة.

لذا نتعرف على المعلومات، وفقًا لما ذكره موقع insider.

كم من الوقت يمكنك البقاء دون طعام؟

قال الدكتور مير علي، جراح السمنة والمدير الطبي لمركز ميموريال كير الجراحي لتخفيف الوزن في مركز أورنج كوست الطبي، إن الناس يمكن أن يقضوا أسابيع دون تناول الطعام.

وعادة ما تعتمد المدة التي يمكن البقاء فيها على قيد الحياة بدون طعام على مجموعة متنوعة من العوامل بما في ذلك إذا كنت رجل أو سيدة، وتكوين الجسم، وآخر شيء أكلته وشربته، والبيئة.

وتقول الدكتورة أندريا بول، المؤسس المشارك لـ Health Media Experts، وهي خدمة استشارية لـ شركات الرعاية الصحية، إن الحالات التي لديهم احتياطيات أكبر من الدهون لفترة أطول تساعدهم في تحمل البقاء دون تناول طعام، لأن الجسم يمكنه حرق الدهون المخزنة للحصول على الوقود في أوقات الجوع الشديد، لذا يعتمد الأمر بشكل كبير على الدهون المخزنة.

تأثير الجوع على الجسم

عندما تُحرم من الطعام، يمر جسمك بمراحل المجاعة لأنه لم يعد يستهلك السعرات الحرارية التي يحتاجها لتغذية الأعضاء ومساعدتها على أداء وظيفتها، لذلك بدون السعرات الحرارية، يجد جسمك الطاقة من مصادر أخرى.

لذا سيحاول الجسم تحطيم الأنسجة واستخدام العناصر الغذائية المخزنة للحفاظ على الحياة لأطول فترة ممكنة، وبالتالي يمكن لذلك أن يعرضك لخطر الوفاة.

ويبدأ الجسم في استغلال أي جلوكوز متبقي لديك، خلال الساعات القليلة الأولى، سوف يستهدف الجلوكوز في الدم، المعروف أيضًا باسم سكر الدم. بعد ذلك، يتبع الجليكوجين و الجلوكوز الموجود في الكبد.

ومن ثم تبدأ تظهر عدة أعراض، بما في ذلك :

1- فقدان الوزن.

2- الشعور بالدوخة.

3- ضباب الدماغ.

4- التعب الشديد.

ويمكن أن يستغرق الجسم من أيام إلى أسابيع لاستنزاف مخزون الدهون، اعتمادًا على الكمية الموجودة، ولكن بمجرد اختفاء هذه العناصر، فإن الشيء الوحيد المتبقي لجسمك ليحرقه هو البروتين الموجود داخل عضلاتك، ويمكن أن يشمل ذلك عضلة القلب، مما يزيد من خطر الإصابة بالسكتة القلبية.

بمجرد أن يبدأ جسمك في حرق البروتين، تتدهور صحتك بسرعة كبيرة، ويمكن أن تؤدي إلى الوفاة من خلال :

هشاشة العظام أو انخفاض كثافة العظام

أمراض القلب والأوعية الدموية

فشل الأعضاء

كم من الوقت يمكنك البقاء بدون ماء؟

تشير التقديرات إلى أنه لا يمكن للناس البقاء على قيد الحياة إلا لمدة ما بين الـ 2 إلى 4 أيام بدون ماء، على سبيل المثال، في عام 1944، امتنع عالمان عن شرب الماء بينما كانا لا يزالان يتناولان نظامًا غذائيًا جافًا يحتوي على جميع العناصر الغذائية الضرورية، ولكنه خالي من الأطعمة التي تحتوي علي الألياف والمرطبات الطبيعية للجسم ، واستمر أحدهما لمدة 3 أيام والآخر لمدة 4 أيام قبل أن يضطروا إلى إيقاف التجربة.

لا يستطيع الجسم العيش دون تناول ماء، حيث تبدأ تظهر أعراض الجفاف، ومنها :

1- الشعور بالعطش.

2- جفاف الجلد.

3- الشعور بالدوخة.

مع مرور الوقت، تتطور هذه إلى:

1- الشعور بالارتباك.

2- سرعة ضربات القلب.

3- توقف بعض الأجهزة عن العمل وبالتالي يعرض لخطر الوفاة.

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