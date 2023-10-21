مغنية أمريكية شهيرة تنام بمكياجها ما السر؟.. أخصائية أمراض جلدية تحذر

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

النوم بالمكياج عادة تفعلها الكثير من النساء، وهو ما تقوم به أيضا المغنية الأمريكية دوللي بارتو، حتى تحافظ على جمالها في كل وقت، وهو ما روته خلال لقاء لها عقب تكريمها بعد صدور كتابها الجديد الخاص بالموضة، وشاركت في كتابها قصصًا تعبر عن شغفها المستمر بالموضة، ونقدم لكم معلومات حول المطربة الأمريكية، وسر نومها بمكياجها، وعاداتها اليومية.

مغنية أمريكية تنام بمكياجها

كشفت المغنية الأمريكية دوللي بارتو، عبر تصريحات تليفزيونية لها، أنها تنام بالمكياج للتمتع بمظهر جيد طوال الوقت: «كنت أشتري المكياج من متجر الأدوية بأقل تكلفة طوال حياتي، لأتمتع بمظهر جيد، ويوجد الكثير من مساحيق التجميل لا تؤثر على البشرة، وهو الأمر الذي يتعلق بالطريقة التي أضعه بها، أنا أنام بمكياجي، لكن لا أبقيه في اليوم التالي أثناء الذهاب إلى العمل، وعندما أستيقظ اغسل وجهي، وأحب الذهاب إلى السرير بالمكياج، واستخدم منظف جيد».

خطورة النوم بالمكياج

تلجأ كثير من الفتيات إلى النوم بالمكياج في كثير من الأحيان، نتيجة الإرهاق أو نسيان إزالته، ما يعرض بشرتهن على المدى البعيد لكثير من الأخطار، ونقدم لكم من خلال «هُن»، خطورة النوم بالمكياج، بحسب أخصائية الجلدية، إيمان سند: «النوم بالمكياج يسد مسام البشرة؛ إذ أن له أضرارا كبيرة، فالعديد من منتجات المكياج تؤدي إلى ظهور نتوءات على البشرة».

أضرار النوم بالمكياج

وحذرت إيمان سند، من أضرار النوم بالمكياج، وتمثلت في التالي:

- ترك المكياج على البشرة طوال الليل يتسبب في ظهور التجاعيد.

- يؤدي النوم بالمكياج إلى تكسير الكولاجين الطبيعي في البشرة.

- يسد النوم بالمكياج مسام البشرة، ما يؤدي إلى ظهور البثور السوداء والحبوب.

- يعيق النوم بالمكياج تجديد خلايا البشرة.

- النوم بالمكياج يظهر الأمراض الجلدية الخاصة بالبشرة.

- بقاء مستحضرات مكياج العيون واحتكاكها مع الرموش، يؤدي إلى تكسرها وهشاشتها.

- مساحيق التجميل مثل كريمات الأساس تؤدي إلى تجفيف البشرة.

- يظهر تأثير المواد الكيميائية على البشرة، خلال النوم بالمكياج.

وأكد أخصائية التجميل على أنه يجب إزالة المكياج ليلاً وقبل النوم، إذ يسمح ذلك للمسام بإفراز الدهون التي تعيد ترطيب البشرة وتحميها من الجذور الحرة الموجودة في الهواء، وذلك لأن البشرة تتجدد ليلاً أثناء النوم، ويعد المكياج واحدا من أسباب حرمانها من المواد التي تعمل على مكافحة التصبغ.

من هي دوللي بارتو؟

نقدم لكم من خلال «هُن»، معلومات عن من هي دوللي بارتو:

- مُغنية أمريكية.

- كاتبة أغاني.

- عازفة للعديد من الآلات.

- معروفة بعملها في موسيقى «الكانتري» المنتشرة في أمريكا.

- ألّفت أكثر من 3000 أغنية، أشهرها «سأظل دائمًا أحبك».