كيف يمكن للذكاء الاصطناعي الكشف عن السكري قبل الإصابة به؟

القاهرة - سمر حسين - صحة

يجد نموذج جديد للذكاء الاصطناعي أن صور الأشعة السينية التي يتم جمعها أثناء الرعاية الطبية الروتينية يمكن أن توفر علامات تحذيرية لمرض السكري، إذ يمكن للنموذج أن يساعد الأطباء على اكتشاف المرض في وقت مبكر ومنع المضاعفات، وذلك حسب ما أشار فريق متعدد المؤسسات، في نتائج بحث نشر بمجلة Nature Communications.

الباحثون يطورون نموذجا حول تشخصي السكري

طور الباحثون نموذجًا نجح في الإشارة إلى ارتفاع خطر الإصابة بالسكري في تحليل بأثر رجعي، غالبًا قبل سنوات من تشخيص الإصابة بالمرض، ويقول الباحثون إن هذا أمر مهم، بالنظر إلى معدل انتشار مرض السكري في الولايات المتحدة، الذي تضاعف في السنوات الـ 35 الماضية.

استخدام الذكاء الاصطناعي للكشف عن السكر

يجري ملايين الأمريكيين كل عام أشعة سينية على الصدر لعلاج بعض الآلام، أو صعوبة التنفس، وقبل العمليات الجراحية، ويتم عمل ما يقارب 200000 صورة شعاعية سنويًا، وتم تدريب نموذج الذكاء الاصطناعي على أكثر من 270 ألف صورة أشعة سينية من 160 ألف مريض، مع التعلم العميق لتحديد ميزات الصورة التي تتنبأ بشكل أفضل بالتشخيص اللاحق لمرض السكري، واستخدم الباحثون أيضًا تقنيات الذكاء الاصطناعي للكشف عن الإصابة بالسكري.

كشف الإصابة بالسكري

الأنسجة الدهنية تعد خطوة مهمة لتحديد المخاطر، وهو منطق يتماشى مع النتائج الطبية الحديثة التي تشير إلى أن الدهون الحشوية في الجزء العلوي من الجسم والبطن مرتبطة بالسكري من النوع الثاني، ومقاومة الأنسولين، وارتفاع ضغط الدم وغيرها من الحالات، وتعد الأشعة السينية على الصدر، طريقة فعالة لتحديد الأشخاص الأكثر عرضة للإصابة بمرض السكري، حتى قبل حدوث ارتفاع أو انخفاض في مستويات السكر في الدم.