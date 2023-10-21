أول تعليق من مصور فيديو وداع شاب لزوجته الحامل بغزة.. «كانت في الشهر السادس»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

مشهد أبكى العيون وأدمى القلوب.. ودع خلاله شاب زوجته التي استشهدت في قصف غزة وبين أحشائها جنينها، احتضن كفنها والدموع تتساقط من عينيه من شدة الصدمة، لم يتمالك أعصابه أثناء إلقاء نظرة الوداع على شريكة حياته.

شاب يودع زوجته الحامل بغزة

رحلت السيدة وبين أحشائها جنين في شهره السادس، إذ تروجت منذ عام، ما كان سببا في إصابة الشاب الفلسطيني، الذي كان ينتظر قدوم جنينه الأول بعد عدة شهور ولكن يشاء القدر وتستشهد زوجته في قصف طيران الاحتلال الإسرئيلي لغزة: «تزوجا من سنة وكانت الأم حامل في طفلها الأول» بحسب ما رواه الصحفي أحمد أبو الروس صاحب الفيديو في حديثه لـ«الوطن».

صدمة كبيرة سيطرت على الشاب

صدمة كبيرة سيطرت على الشاب عندما أخبره الأطباء باستشهاد زوجته التي كانت تحمل جنينها الأول: «الشاب كان يودع زوجته بكلمات مؤثرة جدا وبيقولها ملحقناش نفرح بطفلنا اللي كنا منتظرينه».

التفاعل مع مقطع الفيديو

بعد انتشار مقطع الفيديو الذي وثقه الصحفي أحمد أبو الروس، عبر حسابه الشخصي على «فيسبوك»، حيث جاءت التعليقات كالتالي: «حسبنا الله ونعم الوكيل»، «ربنا يصبره ويعوضه خير»، «ربنا ينصر أهالينا في فلسطين».

مشاهد إنسانية

مشاهد إنسانية وثقتها مقاطع الفيديو التي انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي منها مقطع فيديو لطفل فلسطيني يودع شقيقه الذي استشهد جراء القصف العنيف على قطاع غزة، وحاول الحصول على خصلة من شعره للاحتفاظ بها، كي تذكره بشقيقه وأيضا الطفلة سوار طوطح التي عرفت باسم طفلة الخبز التي اعتقد الكثيرون أنها توفيت ولكنها مازالت على قيد الحياة، وأيضا الطفل مهدي الذي فقد عائلته بالكامل في القصف أثناء تواجدهم بمستشفى المعمداني.