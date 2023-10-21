ولادة تحت القصف.. رحلت الأم بصواريخ الاحتلال والجنين تشبث بالحياة

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

إرادة الله فوق كل شيء فهو القادر القائل: «يخرج الحي من الميت» نرى آياته تتجلى في ولادة طفل لأم استشهدت قبل أن تسمع صوته وتضمه، حضر إلى الدنيا يتيما بسبب العدوان الإسرائيلي على غزة الذي احتل وطنه، فمنذ شن الاحتلال هجومه على قطاع غزة يوم 7 أكتوبر ولم تهدأ صواريخه التي لا تفرق بين طفل وشيخ ولا مسجد ولا كنيسة وحتى المستشفيات والبيوت تم تدميرها.

التقط الزميل الصحفي الفلسطيني محمود بسام مقطع فيديو بعدسته يوثق لحظة ميلاد الصغير وهو يصرخ محاولا التقاط أنفاسه الأولى المختلطة بالبارود ورائحة الدم، فيما خرجت روح أمه إلى بارئها ترفرف بين الشهداء الذين سبقوها.

تستمر وحشية الكيان الصهيوني، ومعها المعاناة والمشاهد القاسية التي تدمي القلوب، يقول محمود لـ «الوطن»: «وصلت الأم الحامل إلى مستشفي أبو يوسف النجار شهيدة، وفشلت جميع محاولات انعاشها، حيث بذل الطواقم الطبية كل ما في وسعهم لإنقاذ حياتها لكنها رحلت وخرج من جسدها الميت روح تحلم بالحياة الآمنة».

ويضيف، أن الأطقم الطبية نجحت في إنقاذ حياة طفل من داخل رحم أمه أثناء قصفها في الضرب الأخير على رفح، مشيرا إلى أن وضعها كان خطير للغاية حيث كانت في شهرها السادس.

يشير إلى أن السيدة من عائلة القططي، وتم استهداف منزلهم في حي تل السلطان غرب محافظة رفح.