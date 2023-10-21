مع بدء موسمه.. فئات ممنوعة من تناول البرتقال الأخضر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- روان شريف:

يعد البرتقال الأخضر أو الليمون الهندي كما تطلق عليه بعض الدول، من الفواكه الحمضية الغنية بالفوائد، نظرا لما تحتويه من فيتامينات مختلفة وكالسيوم وعناصر غذائية مفيدة، تساعد على تعزيز صحة العين وتقوية حاسة الإبصار، وتقلل من خطر الإصابة بحصوات الكلى، وتعزز صحة الجهاز الهضمي، إلا وأن هناك فئات معينة يشكل البرتقال الأخضر خطورة على صحتهم.

ونستعرض لكم الفئات التي يشكل لها تناول البرتقال الأخضر مشاكل صحية، وفقا لما جاء بموقع "WebMD".

- مرضى الحموضة.

- مرضى التهاب المعدة والمرئ.

- مرضى القولون العصبي.

- مرضى الكلى.

فإن البرتقال الأخضر يحتوي على مجموعة كبيرة من الأملاح والمواد الحمضية، والتي قد تزيد من حدة الأمراض السابقة وأعراضها.

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