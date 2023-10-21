موجودة في الحمام.. طبيب يكشف عن عنصر يسبب السرطان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- روان شريف:

أثار مقطع فيديو نشره الدكتور سكوت نوردا، طبيب الطب الوظيفي في ولاية يوتا، عبر "تويتر"، جدلا واسعا بإعلانه عن عنصر شائع في الحمام قد يتسبب في الإصابة بالسرطان.

وتحدث نوردا، خلال مقطع الفيديو عن الستائر البلاستيكية، والتي قد تطلق العديد من المواد الكيميائية الضارة، بما في ذلك ثنائي الفينيل متعدد الكلور (PCBs) والفثالات، والتي يمكن أن تتسبب في تلف جهاز المناعة، ومشاكل الخصوبة، والعديد من الأمراض الأخرى، بما في ذلك السرطان.

ويوصي نوردا باستبدال تلك الستائر المصنوعة من مادة البولي فينيل كلورايد (PVC)، بأنواع الستائر المصنوعة من مادة طبيعية قابلة للغسل في الغسالة، مثل القطن أو الكتان.

وقال نوردا في حديثه لموقع "ديلي ميل": "يستخدم معظم الأشخاص ستارة الحمام البلاستيكية دون أن يدركوا أنها قد تسبب العديد من المشاكل، مثل الصداع والتهيج، ولكنها قد تساهم في الإصابة بالعقم وزيادة خطر الإصابة بالسرطان".

وأضاف: "إذا كنت قلقًا بشأن صحة عائلتك، فمن الأفضل استبدال ستارة الحمام البلاستيكية بستارة مصنوعة من مادة طبيعية".

ويأتي تحذير نوردا بعد دراسات حديثة أظهرت أن المواد الكيميائية الموجودة في الستائر البلاستيكية يمكن أن تمتصها الجلد والرئتان.

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