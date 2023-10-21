ما تفسير رؤية عنكبوت كبير في المنام؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نرمين ضيف الله

كشفت الدكتورة صوفيا زادة مفسرة الأحلام عن تفسير رؤية عنكبوت ضخم بالمنام على الرائي، وما دلالة ذلك الحلم وتأثيره في حياته.

تقول الدكتورة صوفيا زاده هذا الحلم، خلال برنامج "كلام هوانم"، المذاع على قناة صدى البلد 2: "العنكبوت في الحلم يدل على امرأة شديدة السوء في حياة الرائي".

وتابعت: "العنكبوت الكبير في المنام يدل على أن الأعداء على وشك الأذية، لذا يجب الحرص والحذر للحفاظ على نجاحاتك في الحياة والوصول لأهدافك".

واستكملت: "على الرائي تحصين النفس وقراءة القرآن وخصوصًا صورة البقرة والنوم".

اقرأ أيضا:

"رائحة سمك" في غرفة نوم تكشف عن مشكلة كهربائية خطيرة

قبل نهاية 2023.. اعرف ما يخبئه برجك عاطفيا

احذر.. علامة على الرقبة تشير إلى إصابتك بمرض مميت

سرطان الثدي لدى الرجال.. 5 أعراض قد تدل على الإصابة

طبيب يكشف 13 عرض غير متوقع للسرطان.. لا تتجاهلها