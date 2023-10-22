«جاي من وسط العتمة ضي».. ماذا رسم أطفال غزة داخل مستشفى الشفاء؟ (فيديو)

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

مشهد مبهج، أبطاله أطفال غزة الذين جلسون على أرض مستشفى غزة، وأمامهم اللوحات البيضاء التي يرسمون عليها بأقلامهم الرصاص علم وطنهم فلسطين، مظلل بالألون الأحمر والأسود والأخضر وبعضهم يرسم القدس والقلوب تلتف حوله.

الشعور بالفرحة والسعادة

علامات السعادة والفرحة كانت تسيطر على الأطفال، أثناء ظهورهم في مقطع الفيديو الذي تم تداوله على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، ورغم القصف الذي تعرض له وطنهم من قبل الاحتلال الإسرئيلي، إلا أن ذلك لم يمنعهم من التعبير عن مدى حبهم لوطنهم.

رسومات مختلفة خطها الأطفال على اللوحات الورقية، كان منها علم فلسطين ومبني المسجد الأقصي ومنازلهم، ومنهم من رسم عرائس، وكان الجميع في حالة اندماج رغم الظروف الصعبة التي تمر بها بلادهم.

مشاهد من قطاع غزة

أحداث مؤلمة تعرض لها أهالي غزة، نتيجة القصف الذي بدأه جيش الاحتلال الإسرئيلي، وتسبب في تفريق العائلات، إذ فقد بعض الأطفال أسرهم وهناك أطباء فقدوا جزء من عائلاتهم، ومنهم الطبيب الذي فقد طفله «يوسف» صاحب الـ 7 سنوات وتعاطف مع الكثيرون من رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

ويستمر الاحتلال الإسرائيلي في القصف الوحشي لأطفال غزة ونسائها وشيوخها، دون إنسانية، وأخرها القصف الوحشي لمستشفى المعمداني الذي نتج عنه سقوط العديد من الشهداء أغلبهم أطفال، وأيضا قصف كنيسة الروم الأرثوذكس التي تقع على بعد أمتار من المستشفى.