علامات إذا ظهرت على الأظافر تدل على نقص هذا الفيتامين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نرمين ضيف الله

هناك علامات إذا ظهرت على الأظافر تدل على نقص فيتامين ب12 بالجسم، ما ينتج عنه تكسير للأظافر ومشكلات أخرى ، لذلك عليك القيام بعمل فحص منتظم لمعرفة نسبته بالجسم.

في حين أنه يتم تخزين فيتامين B12 في الكبد لمدة تصل إلى 5 سنوات، إلا أنه من الممكن أن تصاب بالنقص في نهاية الأمر إذا لم يساعد نظامك الغذائي في الحفاظ على المستويات وفقًا لما جاء في موقع "ويب ميد" الطبي.

ما النسب الذي يجب أن تحصل عليها من فيتامين ب12 ؟

تشمل النسب عمرك والعادات الغذائية وحالتك الطبية والأدوية التي تتناولها، كما يختلف متوسط ​​الكميات اليومية الموصى بها، والتي تقاس بالميكروجرام (mcg)، حسب العمر:

الرضع حتى عمر 6 أشهر: 0.4 ميكروجرام

الأطفال من عمر 7 إلى 12 شهرًا: 0.5 ميكروجرام

الأطفال من عمر 1-3 سنوات: 0.9 ميكروجرام

الأطفال من 4 إلى 8 سنوات: 1.2 ميكروجرام

الأطفال من عمر 9 إلى 13 سنة: 1.8 ميكروغرام

المراهقون الذين تتراوح أعمارهم بين 14 و18 عامًا: 2.4 ميكروجرام

البالغون: 2.4 ميكروجرام (2.6 ميكروجرام يوميًا في حالة الحمل و2.8 ميكروجرام يوميًا في حالة الرضاعة الطبيعية)

المصادر الغذائية الغنية بفيتامين ب12

تشمل المصادر ما يلي:

1- منتجات الألبان.

2- البيض.

3- الأسماك.

4- اللحوم والدواجن.

من هم الأكثر عرضة للإصابة بنقص فيتامين ب12 إذا كان لديك:

1- التهاب المعدة.

2- التقدم في العمر.

3- إذا قمت بإجراء عملية جراحية.

4- الحالات التي تؤثر في الأمعاء الدقيقة مثل مرض كرون.

5- اضطرابات الجهاز المناعي.

6- إذا كنت تتبع نظاماً غذائياً نباتياً.

أعراض نقص فيتامين ب12

إذا كنت تعاني نقص فيتامين ب12، فقد تصاب بفقر الدم، الذي تؤدي إلى أعراض مثل:

الضعف أو التعب أو الدوار.

تكسير الأظافر.

هشاشة الأظافر.

ظهور علامات بيضاء على الأظافر.

خفقان القلب وضيق التنفس.

بشرة شاحبة.

لسان ناعم.

الإصابة بالإمساك، أو الإسهال.

فقدان الشهية.

الإحساس بالتنميل أو الوخز.

ضعف العضلات.

فقدان البصر.

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