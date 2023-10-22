زيادة الوزن المفرطة أثناء الحمل تزيد من خطر الوفاة

محمد اسماعيل - القاهرة - كشف تحليل جديد لبيانات تابعت الحوامل لـ 5 عقود، أن الزيادة المفرطة في الوزن للحامل تجعلها أكثر عرضة للوفاة، وذلك بسبب أمراض القلب أو السكري.

وأوضحت ستيفاني هينكل الباحثة الرئيسية من جامعة بنسلفانيا: "زيادة الوزن أثناء الحمل ضمن المبادئ التوجيهية الحالية التي قد تحمي من الآثار السلبية المحتملة في وقت لاحق من الحياة"، وفقا لموقع "مديكال إكسبريس".

ودرس الباحثون بيانات من دراسة بدأت في خمسينيات وستينيات القرن الماضي، وشملت 45 ألف امرأة حامل، تمت متابعتهن حتى عام 2016.

ووجد الباحثون أن اللاتي كن "ناقصات الوزن" قبل الحمل واكتسبن وزناً أكثر من الموصى به، ارتفع خطر الوفاة بسبب أمراض القلب لديهن بنسبة 84%.

أما اللاتي اعتُبرن ذوات وزن "طبيعي" قبل الحمل، فقد ارتفعت الوفيات الناجمة عن جميع الأسباب لديهن بنسبة 9%، عندما اكتسبن وزناً أكبر من الموصى به، وزاد خطر الوفاة المرتبطة بأمراض القلب لديهن بنسبة 20%.

الزيادة الصحية

وتفيد التوصيات الحديثة لزيادة الوزن أثناء الحمل بأن تتراوح 12.5 و18 كجم لمن يعتبرن ناقصات الوزن، بينما تتراوح زيادة الوزن الصحية للحوامل اللاتي يعتبرن من البدينات بين 5 و9 كجم.

وأشارت الدراسة إلى أن نصف الحوامل تقريباً يكتسبن وزناً أكثر من المطلوب.. ودعت إلى مزيد من التوعية والتوجيه للحوامل بخصوص أهمية زيادة الوزن الصحية، وكيفية تحقيقها.