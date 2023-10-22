الامارات | البرازيل: نفوق 164 «أسد بحر وفقمة» بإنفلونزا الطيور

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - عُثر على أكثر من 164 «أسد بحر وفقمة» نافقةً على سواحل منطقة في جنوب البرازيل، كما أعلنت أول من أمس، السلطات المحلية التي عزت ذلك إلى إنفلونزا الطيور.

وأفادت بلدية سانتا فيتوريا بالمار في ولاية ريو غراندي دو سول، بالعثور على جيف ما لا يقل عن 164 «أسد بحر وفقمة» خلال الأيام الأخيرة.

وقالت البلدية إن «جيف الثدييات البحرية جرفتها الأمواج إلى مسافة 45 كيلومتراً من الساحل، ودُفنت لمنع انتشار الفيروس».

وعُثر على الحيوانات نافقةً على بعد نحو 20 كيلومتراً من الحدود مع الأوروغواي، التي أعلنت سلطاتها في سبتمبر الماضي العثور على قرابة 400 «أسد بحر وفقمة» نافقةً بسبب إنفلونزا الطيور أيضاً.

ورغم نفوق هذه الحيوانات، تؤكد البرازيل أنها لم تتأثر بالمرض، لأن «أي إنتاج تجاري لم يتأثر حتى الآن».