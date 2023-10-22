الامارات | برنامج جون ستيوارت عبر «أبل تي في +» يتوقف فجأة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بصورة مفاجئة.. توقف برنامج جون ستيوارت، الذي يُعرض عبر منصّة «أبل تي في +»، في قرار يعود إلى خلافات تحريرية بين مقدم البرنامج الفكاهي والشركة الأميركية.

وأبلغ نجم البرامج الحوارية جون ستيوارت، فريق عمله الخميس الماضي، بأن مسؤولين من شركة «أبل» أبدوا تحفظات في شأن محتوى الحلقات المقبلة من برنامج «ذي بروبلم ويذ جون ستيوارت»، حسب صحيفة «نيويورك تايمز».

ونقلت الصحيفة عن أحد المصادر أن مديري «أبل» لم يوافقوا على الموضوعات التي يعتزم ستيورات مناقشتها في حلقاته المقبلة، خصوصاً في ما يتعلق منها بالصين. وزار رئيس «أبل»، تيم كوك، أخيراً بشكل مفاجئ الصين، وتحدّث عن علاقة «تكامل» بين شركته وبكين. وأشارت الصحيفة الأميركية أيضاً إلى خلاف حول موضوع الذكاء الاصطناعي.