الامارات | نصيحة لمرضى السكري.. انتبهوا إلى «الحماض الكيتوني»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يعد الحماض الكيتوني السكري حالة طبية خطرة، تهدد حياة مريض السكري إذا لم يتم علاجها.

وأوضحت الجمعية الألمانية لداء السكري أن سبب الحماض الكيتوني السكري يكمن في نقص الأنسولين في الجسم، مشيرة إلى أن أعراضه تتمثل في العطش وكثرة التبول وآلام البطن والغثيان والقيء والدوار والتنفس السريع والعميق والتشوش والارتباك.

وأضافت الجمعية أنه في أسوأ الأحوال قد يُصاب المريض بغيبوبة السكري، لافتة إلى أنه يتم تشخيص الحماض الكيتوني السكري من خلال فحص الدم والبول (الغلوكوز وأجسام الكيتون).

ويمكن علاج الحماض الكيتوني السكري من خلال إعطاء الأنسولين وتناول السوائل، وإذا لزم الأمر البوتاسيوم والصوديوم.

وللوقاية من الحماض الكيتوني السكري ينبغي ضبط مستويات السكر بالدم، مع إجراء فحوص منتظمة لسكر الدم.