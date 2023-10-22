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الامارات | استعادة لوحة سرقها جندي أميركي خلال الحرب العالمية الثانية

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نيويورك - د.ب.أ 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن استعادة لوحة سرقها جندي أميركي خلال الحرب العالمية الثانية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ظهرت لوحة تعرّضت للسرقة من ألمانيا خلال الحرب العالمية الثانية مجدداً في الولايات المتحدة الأميركية، وستتم إعادتها إلى متحف «ألت بيناكوثيك» في ميونيخ.

وأعلن مكتب التحقيقات الاتحادي (إف.بي.آي) أن اللوحة «لاند سكيب أوف إيطاليان كاراكتر» (منظر طبيعي إيطالي الطابع) للرسام النمساوي يوهان فرانز نيبوموك لوتيرر (1700-1733)، تم تسليمها إلى ممثل متحف «ألت بيناكوثيك»، خلال حفل نظم في 19 أكتوبر الجاري بالقنصلية العامة الألمانية في شيكاغو.

وكانت اللوحة قد اختفت من المتحف خلال الحرب العالمية الثانية، ثم ظهرت مجدداً قبل سنوات قليلة في حيازة ورثة جندي أميركي بالقرب من شيكاغو.

وسيعرض العمل في «متحف ألت بيناكوثيك» قريباً مع لوحة أخرى مشابهة للفنان لوتيرر، وهي «إيطاليان لاندسكيب» (منظر طبيعي إيطالي).

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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