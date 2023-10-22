الامارات | مائدة «الشارقة للكتاب» تفتح الشهية بثقافات العالم.. وأطباقه أيضاً

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تفتح الكتب شهية القرّاء على استكشاف ثقافات العالم وفنونها وعاداتها وأطباقها، ولذا يحرص معرض الشارقة الدولي للكتاب على تلبية تطلعات الزوّار وتمكينهم من التعرف إلى مختلف الثقافات العالمية وفنونها الغنية، ومنها فن الطهي، إذ تنظم الدورة الـ42 من المعرض في الفترة من الأول إلى 12 نوفمبر المقبل بمركز إكسبو الشارقة، 45 فعالية مختلفة، يقدمها 12 طاهياً وطاهية من تسع دول.

ويشارك أشهر الطهاة ومقدمو البرامج ومؤلفو كتب الطبخ من مختلف أنحاء العالم خبراتهم وتجاربهم مع جمهور المعرض ضمن فعاليات برنامج ركن الطهي، متيحين للزوّار فرصة تذوق وصفاتهم والتّعرف إلى أسرارهم في الطهي، في تجربة تسهم بتعزيز التبادل الثقافي والحوار الحضاري بين الشعوب، إذ تجسد الأطباق المختلفة الهوية الثقافية والإرث التاريخي والإنساني للأمم والشعوب.

وتتضمن قائمة الطهاة المشاركين في دورة العام الجاري كلاً من: توري ترو، من المملكة المتحدة، وهي مؤلفة كتب طهي وأستاذة طهي متخصصة بالأطباق الهندية تجاوزت خبرتها 20 عاماً، والطاهي الإثيوبي يوهانيس جيبريسوس، الذي درس إدارة الفنادق وفنون الطهي واكتسب خبرة كبيرة في مدينتي كاليفورنيا الأميركية وليون الفرنسية، إلى جانب الطاهية اللبنانية بربارة مسعد، وهي مؤلفة كتب طهي ومصورة فوتوغرافية وطاهية متخصصة بأطباق منطقة الشرق الأوسط.

ومن كندا، يستقبل المعرض الطاهية سوزان الحسيني، التي شاركت في عدد من البرامج التلفزيونية العربية والعالمية وفي برامج مثل «توب شيف الشرق الأوسط»، وألفت عدداً من أكثر كتب الطهي مبيعاً، منها «عندما تطهو سوزان» و«النكهات العربية الحديثة»، إضافة إلى سالي بوتشر، من المملكة المتحدة، وهي طاهية مؤلفة كتب طهي وصاحبة متجر ومطعم «بيرسوبوليس»، إلى جانب سوريش بيلاي، من المملكة المتحدة، وهو طاهٍ من أصول هندية شارك في برنامج «ماستر شيف»، وصاحب سلسلة مطاعم «شيف بيلاي».

ويستضيف «ركن الطهي» ضمن فعاليات المعرض الطاهية إيرينا جورج، من رومانيا، الحائزة جائزة «جيمز بيرد»، ومؤلفة كتاب «كارباثيا.. طعام من قلب رومانيا»، الذي رشحته نقابة كتب الطهي في المملكة المتحدة إلى القائمة القصيرة لأفضل كتاب طهي عالمي، كما يستقبل المعرض الطاهي كريش أشوك من الهند، مؤلف كتاب «ماسالا لاب: علم الطهي الهندي»، وهو من أكثر الكتب مبيعاً على منصّة «أمازون».

وتشارك من كوريا الجنوبية، الطاهيتان كيم كيونغمين، المقيمة في دولة الإمارات، والمتخصصة بإعداد أطباق خفيفة وصحية، وهي مؤلفة كتاب «طاولة الخضار» للوصفات النباتية، إلى جانب كيم جوهيون، التي تقدم دورات حول الحلوى الصحية الكورية وكعك الأرزّ، وأخيراً الطاهية ماريانا ليفاديتاكي، من اليونان، وهي طاهية متخصصة بتطوير الوصفات، ومؤلفة كتب طهي وخبيرة بالسرد القصصي.

وصفات على الصفحات

يتيح معرض الشارقة الدولي للكتاب لزوّار دورته الـ42 الحصول على أفضل كتب الطهي، التي تتضمن وصفات متنوّعة لأشهر الأطباق والحلويات العالمية، مع فرصة توقيعها من نخبة من أشهر الطهاة والطاهيات في العالم.

• الأطباق تجسّد ملامح من الإرث التاريخي والإنساني للأمم والشعوب.

• 45 فعالية يقدمها 12 طاهياً وطاهية من تسع دول.