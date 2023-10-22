الامارات | خطورة نقص فيتامين B12 على الجسم.. باحثون يحذرون: معاناة ومضاعفات مختلفة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بناء على نتائج دراسة أجراها باحثون في جامعة برشلونة الإسبانية؛ وأثبتت أن ثمة علاقة وثيقة ما بين نقص فيتامين B12 والمعاناة من الالتهابات المزمنة، حذرت مجلة هيلبراكسيسنت الألمانية المتخصصة من نقص هذا الفيتامين المهم، إذ يتسبب ذلك النقص في العديد من المشاكل الصحية.

ويشارك فيتامين B12 الحيوي كعنصر غذائي أساسي في العديد من العمليات الفسيولوجية، ويؤدي نقصه إلى مضاعفات مختلفة، بما في ذلك الاضطرابات العصبية وأمراض الدم.

ويوجد فيتامين B12 في الأطعمة ذات الأساس الحيواني، ويتم امتصاصه بسهولة في الجزء الأخير من الأمعاء الدقيقة والمؤدي إلى الأمعاء الغليظة عادة؛ إلا أن عملية الامتصاص تتطلب الارتباط مع عامل داخلي، وهو بروتين ينتج في المعدة، ويؤدي عدم وجود العامل الداخلي إلى مرور فيتامين B12 في الأمعاء وخروجه مع البراز.

وتتمثل أعراض نقص فيتامين B12 في التعب وانخفاض الوزن وخدر في الأقدام وجميع المشاكل المرتبطة بفقر الدم.

ويتم علاج نقص فيتامين B12 من خلال الاعتماد على المصادر الغذائية الغنية به مثل الدواجن واللحوم والأسماك ومنتجات الألبان، كما أنه يتوافر كمكمل غذائي يتم تناول عن طريق الفم، ويمكن أن يوصف في صورة حقن أو بخاخ للأنف.