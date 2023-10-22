أخطاء شائعة يجب على العروس تجنبها للحصول على إطلالة ملكية

يوم زفافكِ يظل من أيامكِ الخاصة والمميزة، التي لا تغيب عن ذاكرتكِ أبدًا. وبصفتكِ العروس، تهدفين إلى أن تبدي بمظهر ملكي خلال هذه المناسبة الرائعة والمهمة. ولتحقيق هذا المظهر الملكي الذي يبرز جمالكِ وأناقتكِ، هناك بعض الأخطاء الشائعة، التي يجب أن تتجنبيها، لتضمني التألق في يومكِ الكبير.

أبرز الأخطاء التي عليك تجنبها كعروس:

1. المبالغة في وضع المكياج:

من أكبر الأخطاء، التي ترتكبها العرائس، الإفراط في وضع المكياج، ومعروف أنكِ تريدين أن تبدي في أجمل إطلالة لك، لذلك من المهم أن تتذكري أن الأقل دائماً أفضل، ويمكن لكريم الأساس الثقيل والتحديد المفرط وظلال العيون الدرامية أن تطغى على جمالكِ الطبيعي، وبدلاً من ذلك اختاري مكياجاً أكثر طبيعية، وإشراقة، يعزز ميزاتكِ، ويسمح لجمالكِ الحقيقي بالتألق.

وعندما يتعلق الأمر بالمكياج، فإن المفتاح هو تحسين أفضل ميزاتكِ، وإنشاء بشرة خالية من العيوب، ذات مظهر طبيعي. ابدئي بكريم أساس خفيف الوزن، يتناسب مع لون بشرتكِ، ويمنحكِ ملمساً ناعماً، واستخدمي الكونسيلر لتغطية أي عيوب، كما عليكِ تجنب الكونتور الثقيل، واختاري برونزر خفيفاً لإضفاء الدفء على وجهكِ. أما للعيون، فاختاري الألوان المحايدة، التي تتناسب مع لون بشرتكِ وعينيكِ، ولا تنسي تحديد حاجبيكِ، وإضافة طبقة أو اثنتين من الماسكارا لجعلهما تبرزان، وأخيراً اختاري لون شفاه ناعماً وطبيعياً، يعزز شفتيكِ دون التأثير على مظهرك العام.

2. اختيار تصفيفة الشعر الخاطئة:

تسريحة شعركِ قد تصنع أو تفسد مظهر زفافكِ، ويمكن أن يؤدي اختيار تصفيفة الشعر الخاطئة إلى نتيجة أقل من المرغوب فيها، لذا تجنبي تسريحات الشعر التي لا تكمل شكل وجهكِ، أو تتعارض مع فستان زفافكِ، ومن المهم إيجاد توازن بين الأناقة والأسلوب الشخصي، كما يجب أن تستشيري مصفف شعر محترفاً، يمكنه إرشادك في اختيار تصفيفة الشعر التي تناسب وجهكِ، وتكمل مجموعة الزفاف الخاصة بك بشكل عام.

وللعثور على تصفيفة الشعر المثالية ليوم زفافكِ، ضعي في اعتبارك عوامل، مثل: شكل وجهكِ، ونمط ثوب الزفاف الخاص بك، وتفضيلاتكِ الشخصية، وإذا كان وجهك مستديراً، فاختاري تسريحات الشعر التي تضيف ارتفاعاً وتطيل وجهكِ، مثل تسريحة الشعر المرفوع أو ذيل الحصان العالي، وإذا كان وجهكِ على شكل قلب، فإن تجعيدات الشعر الناعمة أو تسريحة الشعر نصف لأعلى ونصف لأسفل، يمكن أن تكون جذابة، وبالنسبة لصاحبات الوجه البيضاوي، لديكن الحرية في تجربة العديد من تسريحات الشعر، بدءاً من التسريحات المرفوعة الأنيقة، وحتى الأمواج الفضفاضة. تذكري إحضار صور ملهمة، وإيصال رؤيتكِ إلى مصفف الشعر الخاص بك؛ للتأكد من حصولكِ على المظهر المطلوب.

3. إهمال أهمية الراحة:

على الرغم من أن المظهر المذهل يمثل أولوية، فإنه لا ينبغي أن يأتي على حساب الراحة، إذ إن إهمال أهمية الراحة في يوم زفافكِ يمكن أن يؤدي إلى التوتر والانزعاج غير الضروريين. وأيضاً تجنبي اختيار فستان زفاف ضيق أو مقيد للغاية، لأن ذلك قد يجعل من الصعب عليكِ التحرك والاستمتاع بيومكِ الخاص، اختاري الفستان الذي يناسبك تماماً، ويسمح لكِ بالشعور بالراحة والثقة طوال الاحتفالات.

عند اختيار فستان الزفاف الخاص بك، أعطي الأولوية للأناقة والراحة، وابحثي عن الفستان الذي يناسب شكل جسمكِ، ويبرز أفضل ملامحكِ. وضعي في اعتبارك القماش، وتأكدي من أنه مريح على بشرتكِ، خاصة إذا كنت ستتزوجين في مناخ دافئ أو رطب، كما عليك الانتباه إلى خط العنق والكمين وطول الفستان؛ للتأكد من أنها تناسب ذوقكِ الشخصي، وتوفر مستوى الراحة المطلوب، وتذكري جدولة التركيبات لإجراء أي تعديلات ضرورية، وضمان الملاءمة المثالية.

4. تغيير لون شعركِ:

في يوم زفافكِ، تريدين أن تبدي في أفضل نسخة من نفسكِ، ولون شعركِ الطبيعي جزء من هويتكِ، يعكس جمالكِ الحقيقي، لذلك فإن تغيير لون شعركِ يؤدي إلى تغيير مظهركِ بشكل كبير، وقد لا يناسب بالضرورة لون بشرتكِ. من هنا، ننصحك بالالتزام بلون شعركِ الطبيعي، لضمان الحفاظ على مظهر متماسك وأصيل في يومك الخاص. أما، وفي حال كنت ترغبين في تغيير اللون، فيفضل أن تفعلي ذلك قبل أشهر من موعد زفافك حتى تتأكدي من ملاءمته لبشرتك، لأن تغيير لون شعرك قبل حفل الزفاف مباشرة يحمل مخاطر عدة، فهناك دائماً احتمال أن يظهر اللون بشكل مختلف عن المتوقع، ما يجعلكِ غير راضية عن النتيجة، وفي حال حدوث خطأ ما، قد يكون من الصعب تصحيح اللون أو إيجاد حل سريع، وهذا الضغط الإضافي غير ضروري، ويمكن أن يحرمك فرحة وإثارة الاستعدادات لحفل الزفاف.

5. إهمال العناية بالبشرة:

عندما تهملين روتين العناية بالبشرة، تنشأ مشاكل مختلفة، وواحدة من المشاكل الأكثر شيوعاً البشرة الباهتة والمتعبة، فمن دون التنظيف والتقشير المناسبين تتراكم خلايا الجلد الميتة على السطح، ما يجعل بشرتكِ تبدو باهتة، بالإضافة إلى ذلك قد يؤدي إهمال الترطيب إلى ظهور بقع جافة ونسيج غير متساوٍ للبشرة، قد يكون من الصعب إخفاؤه بالمكياج. من المرجح، أيضاً، أن يحدث ظهور حب الشباب عند إهمال روتين العناية بالبشرة، ما يترك عيوباً واحمراراً، قد يكون من الصعب إخفاؤها.

تذكري أن الروتين المناسب للعناية بالبشرة يساعد على تنظيف وترطيب وتغذية بشرتكِ، ما يضمن إشراقها وخلوها من العيوب في يومك الكبير.

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