من العجوز صاحبة أغنية «شدوا بعضكم يا أهل فلسطين»؟.. هجرت قريتها بعمر 10 سنوات

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

«شدوا بعضكم يا أهل فلسطين شدوا بعضكم.. ما ودّعتكم رحلت فلسطين ما ودّعتكم».. بصوتها الحنون والمليء بالشجن تشدو السيدة العجوز صاحبة الـ85 عامًا هذه الكلمات لتقوية عزيمة الفلسطينيين، وتصبح هذه أغنية الأشهر على منصات التواصل الاجتماعي، بعدما تداولها الملايين حول العالم عقب الأحداث الجارية التي اندلعت شرارتها يوم 7 أكتوبر الجاري، ويبقى السؤال من هي السيدة العجوز صاحبة الأغنية الشهيرة؟

من هي صاحبة أغنية «شدوا بعضكم»؟

حلمية الكسواني المعروفة بـ«أم العبد» هي صاحبة الصوت الأصلي لأغنية «شدّوا بعضكم يا أهل فلسطين». وهي تسكن مخيم «الزرقاء» للاجئين الفلسطينيين في الأردن، ومن مواليد عام 1938، إذ تنتمي العجوز الثمانينية لعائلة قروية تعمل بالزراعة، وعندما هاجمت العصابات الصهيونية قرية دير ياسين وارتكبت فيها المجازر، اضطر والدها لمغادرة القرية وذهب باتجاه الأغوار الأردنية في عمر الـ10 سنوات.

وفي تصريحات سابقة، تحدثت «أم العبد» عن كواليس أغنية «شدوا بعضكم»، إذ تقول إنّها لا تجيد القراءة أو الكتابة، وإنما جاءت كلمات هذه الأغنية بالصدفة عندما دندنت كلماتها بالصدفة وباتت تعزف ألحانها على طبلة أحضرها لها ابن الجيران فـ صارت أغنية يرددها الملايين حول العالم: «أنا لا بعرف أقرا ولا أكتب، أنا ألفتها وغنيتها، وراح الولد طلّعها وصارت غنيّة وصارت مثل، شو بدّي أسويّ!، وابن جارتنا راح جابلي طبلة وغنيتها بعد ما طلب مني أقول له كيف بتغني النساء للفدائيين والثورة والعروسين».

حليمة الكسواني اسمها بالكامل حليمة حسين الحامولي زايد، من أهالي بلدة «بيت إكسا» الواقعة قرب القدس، والتي هجرتها في عمر 10 سنوات، بعد هجمات الاحتلال الصهيوني ووقوع مجزة دير ياسين عام 1948، إذ وصفت قريتها بأنّها كانت مليئة بأشجار الفاكهة من الحمضيات والتين والخوخ حتى «خربها الاحتلال» بحسب وصفها، وعندما عادوا للقرية فوجئوا بتدمير بيوت القرية وسرقة أغراض العائلة من قِبل المستوطنين.

عندما رحلت «أم العبد» من قريتها «بيت إكسا» انتقلت إلى الكرامة أو كما يطلق عليها «الشونة الجنوبية» في منطقة الأغوار، وفي عام 1954 عندما كانت بعمر السادسة عشر تزوجت واستقرت في عمّان نحو 9 سنوات، ومن بعدها استقرت في مخيم الزرقاء لمدة 61 عامًا، وعملت لمدة 25 عامًا في توزيع المساعدات التي تقدمها وكالة الغوث على سكان المخيم.

أنجبت أم العبد في المخيم ولدين، وحرصت على تربيتهما وتدريسهما حتى أصبح أحدهما أستاذًا جامعيًا يحمل درجة الدكتوراه، والآخر يحمل الماجستير في الفيزياء، ويعمل مدرسا بمدارس وكالة الغوث، وأصبحت السيدة حليمة الكسواني تُلقب بـ«أم العبد» بعدما أصبحت رمزًا لصمود الشعب الفلسطيني، واستطاعت الحفاظ على هويتها الفلسطينية والعربية إذ ما زالت السيدة العجوز ترتدي الثوب الفلسطيني حتى اليوم.

كلمات أغنية شدوا بعضكم يا أهل فلسطين

شدّوا بعضكم يا أهل فلسطين شدوا بعضكم

ما ودَّعتكم، رحلت فلسطين، ما ودّعتكم

ع ورق صيني لأكتب بالحبر ع ورق صيني

يا فلسطينِ، عَ اللي جرى لك يا فلسطينِ