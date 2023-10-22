"الحماض الكيتوني".. حالة طبية خطيرة تهدد حياة مرضى السكري

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ-

يُعد الحماض الكيتوني السكري من الحالات الطبية الخطيرة التي تهدد حياة مرضى السكري إذا لم يتم علاجها.

يحدث هذا المرض عندما لا ينتج الجسم ما يكفي من الأنسولين، مما يؤدي إلى تراكم الأحماض في الدم، الجمعية الألمانية لداء السكري.

وتتمثل أعراض الحماض الكيتوني السكري في العطش وكثرة التبول وآلام البطن والغثيان والقيء والدوار والتنفس السريع والعميق والتشوش والارتباك.

وأضافت الجمعية أنه في أسوأ الأحوال قد يُصاب المريض بغيبوبة السكري، مشيرة إلى أنه يتم تشخيص الحماض الكيتوني السكري من خلال فحص الدم والبول (الجلوكوز وأجسام الكيتون).

ويمكن علاج الحماض الكيتوني السكري من خلال إعطاء الأنسولين وتناول السوائل، وإذا لزم الأمر البوتاسيوم والصوديوم.

وللوقاية من الحماض الكيتوني السكري ينبغي ضبط مستويات السكر بالدم مع إجراء فحوصات منتظمة لسكر الدم.