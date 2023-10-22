علامات في منطقتين بالجسم تكشف ارتفاع مستويات الكوليسترول

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي:

يحدث ارتفاع الكوليسترول بسبب تراكم الدهون في الدم بشكل غير طبيعي، يمكن أن يؤدي ذلك إلى تصلب الشرايين، ما يُزيد خطر الإصابة بمشكلات صحية خطيرة، مثل النوبات القلبية والسكتات الدماغية.

بالرغم من أن ارتفاع الكوليسترول لا يسبب عادة بعض الأعراض، فقد تظهر العلامات التحذيرية بمجرد تراكمه في الشرايين، وفقًا لصحيفة "إكسبريس" البريطانية.

ويعزز تراكم الكوليسترول في هذه المنطقة أيضا نمو البلاك، ما يسبب مزيجا من المواد الدهنية والكوليسترول ومنتجات النفايات الخلوية والكالسيوم والفيبرين.

لذا، بمجرد أن تحتوي الأوعية الدموية على كثير من هذا المزيج، فإنها تصبح صلبة وضيقة، ومن ثم تسبب مرض الشريان المحيطي.

وهناك عرض أولي يظهر في "الأرداف"، وهو ألم مُزعج يُسمى بـ "العرج المتقطع"، يشير إلى الإصابة ارتفاع مستويات الكوليسترول لديك.

وتسبب هذه الحالة ألم وتشنج العضلات أثناء المشي، ويختفي عند الراحة.

يمكن أن يحدث العرج المتقطع في الأرداف أو الساقين، ويسبب ظهور بعض الأعراض الأخرى، وتشمل:

ألم شديد حارق في أصابع قدميك، خاصة في الليل أثناء الاستلقاء.

برودة القدمين.

احمرار أو تغيرات أخرى في لون البشرة.

تقرحات أصابع القدم لا تلتئم.

لذا، فإن الطريقة الأكثر مصداقية لتحديد مستويات الكوليسترول هي من خلال فحص الدم.