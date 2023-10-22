قد تنهي حياة طفلك حديثي الولادة.. عادة خفية يتجاهلها الآباء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

تقبيل حديثي الولادة هو تعبير عن الحب والحنان، ولكن قد يكون له عواقب وخيمة على صحة الطفل، حيث أن حديثي الولادة لديهم جهاز مناعة ضعيف، ما يجعلهم أكثر عرضة للإصابة بالأمراض والعدوى.

وهناك العديد من الأمراض التي يمكن أن تنتقل من خلال تقبيل حديثي الولادة.

ووجدت دراسة استقصائية أجرتها The Lullaby Trust أن 54% من الآباء الجدد ما زالوا غير مدركين لهذا الخطر ويسمحون للأصدقاء والعائلة بتقبيل أطفالهم، وفقا لصحيفة "ذا صن" البريطانية.

وقال 63% آخرون إنهم ما زالوا يشعرون بالإحراج وعدم الارتياح عندما يطلبون من الزائرين عدم لمس أطفالهم، ويشعرون بالقلق من أنهم قد يسيئون إلى شخص ما، أو يؤذون مشاعرهم.

ولن يخطر ببال أي أب أو أم أن يطلب من أقاربه غسل أيديهم قبل لمس أطفالهم.

وقالت جيني وارد، الرئيس التنفيذي لمؤسسة Lullaby Trust: "حتى العدوى التي تسبب أعراضًا خفيفة مثل نزلات البرد لدى البالغين والأطفال الأكبر سنًا يمكن أن تهدد حياة الأطفال الرضع".

ولكن خطر إصابة طفلك بعدوى خطيرة يمكن تقليله بشكل كبير من خلال اتباع 3 إجراءات نظافة بسيطة، وتشمل:

-غسل اليدين جيدا قبل لمس الطفل.

-الابتعاد عن تقبيل حديثي الولادة إذا كنت مصابًا بعدوى أو مريضًا.

-تجنب زيارته إذا كنت مريضًا أو مصابًا بعدوى، وهذا يشمل نزلات البرد والإسهال والقيء.

أوضحت جيني: "يجب توعية الآباء بمخاطر العدوى التي تسببها هذه العادة على الأطفال".

وتابعت: "هذه العدوى الخطيرة التي تنتقل عن طريق الزوار يمكن أن تؤدي في حالات نادرة إلى وفاة الطفل".

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