احذري هذه المواد الضارة في الشامبو.. إليك بدائلها الآمنة

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ-

الشعر هو تاج المرأة، وللحفاظ على صحته ونضارته، يجب العناية به جيدًا باستخدام الشامبو المناسب.

ومع ذلك، هناك بعض أنواع الشامبو التي تحتوي على مواد ضارة قد تؤثر سلبًا على الشعر، مثل الكبريتات والفورمالديهايد والمواد العطرية، ما قد تتسبب في أن يصبح الشعر خفيفا وهشا وعُرضة للتساقط.

وتسبب مواد مثل "كلوريد الصوديوم" و"البولي إيثيلين جلايكول" تهيجا شديدا لفروة الرأس وتجرد الشعر من الرطوبة، وبالتالي يصير الشعر جافا ومتقصفا.

المواد العطرية

كما تدمر المواد العطرية مثل "ثنائي إيثانول أمين" و"ثلاثي إيثانول أمين" طبقة الكيراتين في الشعر، مما يتسبب في جفاف الشعر وتساقطه.

وبالإضافة إلى ذلك، تتسبب الكبريتات "السلفات" في تهيج فروة الرأس وتلحق الضرر بالشعر، بحسب مجلة “Instyle”المعنية بالصحة والجمال.

وأوصت “Instyle” بالإقلال من استعمال مستحضرات التصفيف مثل الجل والشمع والاسبراي؛ نظرا لأن بقايا هذه المستحضرات قد تتراكم على فروة الرأس وتتسبب في سد بصيلات الشعر، علما بأنه إذا تعرضت بصيلات الشعر للضرر، فلا يمكن إصلاحها.