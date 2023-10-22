لماذا نحلم بأحلام غريبة وغير مفهومة؟- اعرف السر وراء ذلك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي:

تمر أجسامنا بمراحل مختلفة من النوم كل ليلة، وتحدث معظم الأحلام أثناء نوم حركة العين السريعة.

لكن، هل تعلم لماذا يحلم البعض بأحلام غريبة وغير مفهومة؟.. هذا ما نستعرضه لكم وفقًا لما ورد في موقعي "Insider"، و"Parade".

- الأحداث وضغوطات الحياة:

يمكن أن تسبب الأحداث والضغوطات في الحياة إلى ظهور الأحلام الغريبة وغير المفهومة.

- الشعور بالتوتر:

يسبب الشعور المتزايد بالتوتر في زيادة حركة العين السريعة أثناء النوم، ما يؤدي إلى الكوابيس.

- مشاهدة فيلم رعب قبل النوم مباشرة

عندما نشاهد أفلام الرعب أو الأخبار المزعجة قبل النوم مباشرة، نتعرض لخطر الأحلام غير المفهومة أو حتى الكوابيس المرتبطة بهذه التجارب.

- الأدوية:

يمكن أن تسبب بعض الأدوية التي تؤثر في الناقلات العصبية أو الاستجابة المناعية على الأحلام.

الدخول في جدال مع شخص ما قبل النوم:

يؤدي إلى الشعور بالغضب، والقلق، وحتى الخوف، هذه المشاعر يمكن أن تستمر في العقل في أثناء النوم، ما يسبب الأحلام الغريبة.

- تناول طعاماً حارًا على العشاء:

نظرًا لأن عنصر "الكابسيسين" الموجود في الفلفل الحار يعمل على رفع حرارة الجسم، ما يؤثفي موجاتات الدماغ أثناء النوم.

- كيفية منع الأحلام الغريبة؟

الحد من التوتر.

ممارسة تقنيات الاسترخاء والتنفس العميق.

اتباع روتين نوم يومي.

تجنب الكافيين والكحول قبل النوم مباشرة.

الحصول على قسط كاف من النوم يوميا.

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