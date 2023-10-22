علامة تظهر في الحمام تكشف الإصابة بسرطان المريء.. احذرها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

سرطان المريء مرضًا مدمرًا، ولكن ليس الجميع على دراية بعلاماته المنذرة.

كما أن التدخين وشرب الكحول يزيد من فرص الإصابة به.

وأعراض المرض تكون واسعة النطاق، ولكن يمكن ملاحظة علامة واحدة مفاجئة تظهر عندما تكون في المرحاض.

حيث يمكن للدم من المريء أن يشق طريقه عبر الجهاز الهضمي، ما يغير لون البراز، وفقا لصحيفة "ذا صن" البريطانية.

ومع ذلك، فهذه علامة نادرة وتشير أيضًا إلى مجموعة من الحالات الصحية الأخرى، لذا يجب استشارة الطبيب إذا كان لديك أي من الأعراض التالية.

ما هي الأعراض العشرة لسرطان المريء؟

وجود مشاكل في البلع

الشعور بالمرض

حرقة المعدة أو الارتجاع الحمضي

أعراض عسر الهضم، مثل التجشؤ بكثرة

تشمل الأعراض الأخرى ما يلي:

السعال الذي لا يتحسن

صوت أجش

فقدان الشهية أو فقدان الوزن دون محاولة ذلك

الشعور بالتعب أو عدم وجود طاقة

ألم في الحلق أو منتصف الصدر خاصة عند البلع

براز أسود أو سعال دموي

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