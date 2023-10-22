يُصاب به كثيرون.. 7 علامات تظهر على جلدك تكشف الإصابة بمرض السكري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي:

مرض السكري هو حالة طبية شائعة يسبب عديد من الأعراض المختلفة، بما في ذلك أمراض الجلد.

لذلك، من الضروري أن تكون على دراية بالأعراض التي تظهر على الجلد، بمثابة "جرس إنذار" لمرض السكري.

في هذا التقرير، نذكر لكم بعض الأعراض الجلدية الأكثر شيوعًا المرتبطة بمرض السكري، وفقًا لما ورد في صحيفة "إكسبريس" البريطانية.

قال الدكتور البريطاني ألكسيس ميسيك: "هناك 8 أعراض لارتفاع نسبة السكر بالدم التي يمكن أن تظهر على الجلد".

وتابع: "يؤدي مرض السكري إلى زيادة ظهور البثور والالتهابات الجلدية، فضلا عن ظهور نتوءات حمراء على البشرة، والجفاف الشديد والحكة".

وأضاف: "أن الزوائد الجلدية علامة على الإصابة بمرض السكري".

وأوضح: "يؤدي اضطراب نسبة السكر في الدم أيضًا إلى تدمير الدهون الشحمية، ما يسبب ظهور بقع على الجلد، يمكن أن تكون صفراء أو بنية أو حمراء اللون".

واستكمل ميسيك: "يمكن أن يسبب أيضًا الشواك الأسود، حيث تبدو منطقة من الجلد داكنة اللون، وكأنها مخملية".

وأوضح: "بالإضافة إلى ذلك، يمكن لمرض السكري من النوع الثاني أن يضعف قدرة الجسم على شفاء الجروح، ما يؤدي إلى إبطاء أوقات الشفاء".

7 أعراض لمرض السكري على الجلد:

زيادة الإصابة بالعدوى.

زيادة الالتهابات الجلدية.

الطفح الجلدي.

جفاف الجلد.

حكة الجلد.

بقع ملونة على الجلد.

طيات داكنة ومخملية من الجلد.

وأضاف: "تختلف أعراض مرض السكري من شخص لآخر، وقد لا يعاني البعض من أي أعراض في المراحل المبكرة".

وتابع: "ومع ذلك، في المراحل الاحقة، يواجه الأشخاص بعض العلامات، بدءًا من زيادة العطش وحتى فقدان الوزن غير المبرر".

وأشار إلى أن زيادة التبول أحد أعراض مرض السكري، حيث تعمل الكلى بجهد أكبر لإزالة السكر الزائد من مجرى الدم.

وأضاف: "أن عدم قدرة الجسم على استخدام الجلوكوز بشكل فعال للحصول على الطاقة، يمكن أن يجعلك تشعر بانخفاض مستويات الطاقة".

وتشمل الأعراض الأخرى، الرؤية الباهتة أو الخدر أو الوخز.

وحذر الدكتور ميسيك من أن أعراض مرض السكري من النوع الثاني، يمكن أن تكون خفية للغاية دون أن يلاحظها المرضى.

لذا، إذا لاحظت أي من هذه الأعراض، عليك الذهاب للطبيب المختص فورا.

"رائحة سمك" في غرفة نوم تكشف عن مشكلة كهربائية خطيرة

قبل نهاية 2023.. اعرف ما يخبئه برجك عاطفيا

احذر.. علامة على الرقبة تشير إلى إصابتك بمرض مميت

سرطان الثدي لدى الرجال.. 5 أعراض قد تدل على الإصابة

طبيب يكشف 13 عرض غير متوقع للسرطان.. لا تتجاهلها