علامات على الوجه تنذرك بـ "قاتل صامت"- اذهب للطبيب فورا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي:

يعد ارتفاع الكوليسترول الضار عاملًا خطرًا لحالات صحية خطيرة، مثل النوبات القلبية والسكتات الدماغية.

وفي كثير من الحالات، لا توجد علامات لارتفاع الكوليسترول، لذا يُعرف بـ "القاتل الصامت".

ومع ذلك، هناك بعض العلامات التي تظهر على الوجه بمثابة علامة تحذيرية على ارتفاع الكوليسترول، نذكرها لكم وفقًا لما جاء في صحيفة "إكسبريس" البريطانية.

وفقًا للأكاديمية الأمريكية لجمعية الأمراض الجلدية، تظهر نتوءات صفراء اللون على الجفون إذا كنت تعاني ارتفاع نسبة الكوليسترول.

يُطلق عليه طبيًا اسم "الورم الأصفر"، وهي عبارة عن كتل مرئية غير مؤلمة على الجفون تشير إلى وجود كمية كبيرة من رواسب الكوليسترول تحت الجلد.

وعلامة أخرى على ارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم يجب الانتباه إليها على الوجه هي "قوس الشيخوخة"، وهو قوس رمادي أو أبيض يظهر أعلى وأسفل الجزء الخارجي من القرنية، وهو الغطاء الشفاف فوق الجزء الأمامي من العين.

تؤدي رواسب الدهون العميقة في حافة القرنية إلى قوس الشيخوخة، ولكنها سمة شائعة إلى حد ما في سن الشيخوخة.

لذا، أي شخص تظهر عليه علامات الورم الأصفر أو قوس الشيخوخة، فهو مصاب بـ حالة كوليسترول وراثية.

ويقول البروفيسور البريطاني ستيف همفريز، رئيس قسم علم الوراثة القلبية الوعائية في كلية لندن الجامعية: "فرط كوليسترول الدم العائلي هو حالة وراثية تسبب ارتفاع نسبة الكولسترول في الدم منذ الولادة".

وتابع: "لقد أظهرت الدراسات أن خطر الإصابة بأمراض القلب التاجية يصل إلى 13 مرة أعلى، لدى الأشخاص الذين يعانون فرط كوليسترول الدم العائلي غير المعالج".

لذا، من الضروري اكتشاف أعراض الكوليسترول في وقت مبكر قدر الإمكان، لتلقي العلاج المناسب في أسرع وقت.

"رائحة سمك" في غرفة نوم تكشف عن مشكلة كهربائية خطيرة

قبل نهاية 2023.. اعرف ما يخبئه برجك عاطفيا

احذر.. علامة على الرقبة تشير إلى إصابتك بمرض مميت

سرطان الثدي لدى الرجال.. 5 أعراض قد تدل على الإصابة

طبيب يكشف 13 عرض غير متوقع للسرطان.. لا تتجاهلها