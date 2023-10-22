هذا ما يحدث لضغط الدم في جسمك عند شرب الشاي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي:

الشاي من المشروبات الأكثر شعبية في العالم، حيث يحتوي على عديد من الفوائد الصحية الضرورية لجسم الإنسان.

لكن، هل تعلم ما تأثير شرب الشاي على ضغط الدم؟.. هذا ما نوضحه لكم وفقًا لما جاء في موقع "Verywellhealth".

- ما تأثير شرب الشاي على ضغط الدم؟

تساعد مضادات الأكسدة الموجودة في الشاي على استرخاء وتوسيع الأوعية الدموية، ما يساهم في خفض ضغط الدم.

كما يحتوي الشاي أيضًا على "إل-ثيانين"، وهو حمض أميني ثبت أنه يخفض ضغط الدم لدى الأشخاص الذين يعانون التوتر، مما يقلل القلق.

- أفضل أنواع الشاي لضغط الدم:

1. الشاي الأخضر

يساعد استهلاك الشاي الأخضر على خفض كل من ضغط الدم الانقباضي والانبساطي.

2. الشاي الأسود

على غرار الشاي الأخضر، أظهرت الدراسات أن الشاي الأسود يمكن أن يخفض ضغط الدم، كما له خصائص أخرى لحماية القلب.

أشارت دراسة سويدية تابعت صحة 74 امرأة ورجلاً، إلى أن تناول 4 أكواب أو أكثر من الشاي الأسود يوميًا يرتبط بانخفاض خطر الإصابة بالسكتة الدماغية.

- كيفية خفض ضغط الدم المرتفع؟

اتباع نظام غذائي منخفض الصوديوم.

ممارسة التمارين الرياضية بانتظام.

التقليل من الإجهاد.

تناول الأدوية تحت استشارة الطبيب.

الإقلاع عن التدخين.

الحد من استهلاك الكحول.

الحصول على قسط كاف من النوم.

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