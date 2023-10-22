حسام موافي يحذر من انتقال جرثومة المعدة بهذه الطريقة للأطفال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- آلاء نبيل:

جرثومة المعدة من المشكلات الصحية المزعجة التي يعاني منها الكبار والصغار، وغالبًا ما تنتقل عند ملامسة الجراثيم في الحياة اليومية أو عند تناول طعام غير آمن، ويسعى العديد من الأشخاص لحماية أطفالهم نتيجة لأنهم أصحاب مناعة ضعيفة.

لذا في هذا الصدد، قال الدكتور حسام موافي، أستاذ الحالات الحرجة بكلية طب القصر العيني، إن الأطفال يتعرضون للإصابة بجرثومة المعدة بأكثر من طريقة، ومن بينها اللعاب، لذا يجب التوقف عن تقبيل الأطفال باستمرار.

وأضاف موافي، خلال برنامجه "ربي زدني علمًا"، المذاع على صدى البلد، أن بكتيريا جرثومة المعدة التي يطلق عليها " البكتيريا الحلزونية"، تتكاثر في الجدران المبطنة للمعدة، ومن ثم يعرض ذلك الأطفال لخطر الإصابة بالقرحة، وخاصة عند عدم اكتشافها مبكرًا أو علاجها جيدًا.

وأكد أستاذ الحالات الحرجة، أن من الضروري على الأمهات منع تقبيل أطفالهم من الجميع، ويجب مراقبة العلامات التي تكشف الإصابة بجرثومة المعدة ومن أبرزها ألم المعدة غير المحتمل، والغثيان، وفقدان الشهية، وسرعة التوجه إلى الطبيب المختص لتلقي العلاج سريعًا والوقاية من المضاعفات.

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