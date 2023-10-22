مصور فيديو لعبة «الشهيد حبيب الله»: أطفال فلسطين يتعايشون مع واقعهم الأليم

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

يستيقظون صباحاً على أصوات الغارات والقصف في كل مكان، ويبحثون ليلًا مع عائلاتهم عن مأوى يحمي طفولتهم من الموت والعنف، بعدما قصف العدوان المستشفيات والمنازل والمدارس، ولم يعد لديهم مكان يحتمون إليه، هكذا هم أطفال غزة الذين قضى الاحتلال الإسرائيلي على طفولتهم مبكرا، فبات الخوف والرعب جزءا من حياتهم.

تأثر أطفال فلسطين بعنف الاحتلال الإسرائيلي

لعبة صغار غزة «الشهيد حبيب الله»

يُظهر الفيديو عددا من الفتيات الصغيرة يمسكن بأخرى تصغرهن في السن، ويرددن كلمة «الشهيد حبيب الله»، وبضحكات ساحرة، كأنهن لم يعشن معاناة من قبل، يلعبن، متناسيات الألم الذي يعيش في قلوبهن إثر كل صوت لقصف يهدم أحلامهن قبل منازلهن، وانتشر المقطع على نطاق واسع، وتلقى عدد كبير من التفاعلات والتعليقات، ودعا لهم الجميع بأن يحفظهم الله من عنف الاحتلال الإسرائيلي، الذي لا يفرق بين صغير أو كبير، امرأة أم رجل.

وكتب محمد حازم المصري، المصور الذي التقط مقطع الفيديو ونشره عبر حسابه الرسمي على موقع «إنستجرام»، معلقا على المشهد الذي التقطه بعدسته إذ قال: «يتمتع أطفالنا في غزة بمخيلة خاصة جدا، مبنية على التوقعات، وذلك بسبب الاحتلال الإسرائيلي، فقد بنى الصغار تصورا مفاده أن كل شخص هنا شهيد، وهذا نوع من التكيف لتجنب الألم والصدمة التي قد يسببها ذلك الحرب والقضية المدفوعة من قبل الاحتلال الصهيوني، والذي لا يدمر منازل أطفالنا الصغار فحسب، بل يدمر حياتهم أيضا، وذلك في حالة إذا أتيحت لهم فرصة العيش».